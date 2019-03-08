شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: قتلى وجرحى للحوثيين فى ضربات للتحالف العربى بمحافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الجمعة ، بسقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثى ، جراء ضربات نفذتها مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية على تجمعات ومواقع للمتمردين فى منطقة العبيسة بمحافظة حجة.

وأشارت المصادر - لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إلى اندلاع معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثى فى الجهة الغربية من مديرية كُشر بحجة ، مضيفة أن المواجهات بين القبائل والميليشيات انتقلت إلى بلدة نهم غربى كشر، بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة ، شرقى المديرية.

ولفتت إلى تمركز رجال القبائل فى جبل طلان، لصد هجوم المتمردين من الشرق، والدفاع عن مركز المديرية فى بلدة بنى سعد، مؤكدة أن المواجهات تجرى فى النصف الغربى من كُشر، من بنى سعد شمالا حتى بنى مالك جنوبا.

فى السياق ذاته، أعلنت قبائل حجور فى مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلى لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقا من غرب مديرية كشر .

يأتى ذلك فيما حذرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإريانى من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة ترتكبها ميليشيات الحوثى الانقلابية بحق المواطنين فى قرى مديرية كشر بمحافظة حجة.