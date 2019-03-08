تطورات جديدة في قضية شغلت الرأي العام بالكويت... سر علاقة مصر

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وأحالت النيابة، أمس الخميس، المتهمين إلى السجن المركزي، بعد أيام من ضبطهم، لبدء التحقيق معهم، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
© AP Photo / Amr Nabil
كما تبين أن المحامي المتهم قام أيضا بتصوير المحامي سعود الهلفي وهو مكبل اليدين ومغطى الرأس بكيس، وبمواجهته بالفيديو الذي عثر عليه في هاتفه، أنكر تصويره للمجني عليه وذكر أن لا علاقة له به.
يذكر أن الهلفي تعرض قبل أيام للاختطاف من أمام مكتبه قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحريره وضبط الخاطفين.
وأثارت القضية غضب جمعية المحامين الكويتية، التي أكدت عزمها شطب اسم المحامي المحرض في حال ثبوت التهم بحقه، كما طالبت بدورها بإعدام المتورطين باختطاف الهلفي.
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