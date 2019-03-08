الجبهة التركمانية العراقية تقدم "درع شكر" للأناضول

أربيل / صالح بيليجي / الخليج 365

قدمت الجبهة التركمانية العراقية، الخميس، "درع شكر" لمكتب وكالة الخليج 365 في مدينة أربيل، شمالي العراق.

وأقامت الجبهة في فرعها بمدينة أربيل، حفل تقديم "دروع شكر" لممثلي وكالة الخليج 365، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، و"الهلال الأحمر" التركي، عن نشاطاتهم الناجحة في المنطقة.

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وقدم النائب عن الجبهة التركمانية آيدن معروف، "درع شكر" لمحرر الأخبار باللغة الكردية الصورانية في الخليج 365 "صالح بيليجي"، ممثل الوكالة في أربيل.

كما تسلم ممثل "TRT" في أربيل يلماز أصلان، "درع شكر" من رئيس فرع الجبهة إمداد بلال.

فيما تلقى رئيس بعثة "الهلال الأحمر" في العراق أوطقو أقباش، "درع شكر" من نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.