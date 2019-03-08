شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السودانى يؤكد رغبة بلاده فى الارتقاء بالعلاقات مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، رغبة بلاده في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين لآفاق أرحب، من خلال تقييم ودراسة الإنجازات التي تمت خلال الـ60 عاماً الماضية بين البلدين، ووضع خارطة تمهد الطريق وصولاً للأهداف المشتركة.

وأشاد الوزير - خلال لقائه امس الخميس، بسفير جمهورية الصين الجديد لدى السودان، ما شينج مينج - بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الصديقين والتي تطورت وازدهرت على كافة الصعد حتى وصلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية. وأطلع الوزير، السفير الصيني، على آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

ومن جانبه، نقل السفير الصيني تحيات، مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، للوزير السوداني .

وأثنى السفير على العلاقات العريقة بين البلدين والتي يصادف العام الجاري مرور 60 عاما على بدايتها، منوها بأن ذلك فرصة مواتية لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين . ووجه السفير الصيني، الدعوة لوزير الخارجية السوداني، لزيارة العاصمة بكين، خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل .

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