شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اليمنية: إيران مستمرة فى دعم المليشيا الحوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إن الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي بدعم واضح وصريح من إيران لا تزال مستمرة ضد اليمنيين وتسببت في انهيار جميع مظاهر الحياة في البلاد. وأكد عبد الملك - في تصريح أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - أن الميليشيات الحوثية ما زالت ترفض جهود السلام وتفشلها. وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن الحل الجذري لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام يكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب، التي أشعلتها مليشيا الحوثي وربط ذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن.

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