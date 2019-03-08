دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي HONOR تحقق نمواً عالمياً بنسبة 170% في 2018

أعلنت هونر العلامة التجارية رائدة في قطاع الهواتف الذكية، أنها حققت نمواً بنسبة 170% في مبيعاتها على مستوى العالم في العام 2018، متغلبة بذلك على اتجاه التراجع العالمي السائد الذي تشهده مبيعات الهواتف الذكية. وأشارت الشركة إلى أن الأداء المتفوق لمبيعاتها تلقى دعماً أساسياً ببيعها أكثر من 10 ملايين وحدة عالمياً من هاتفها الرائد «هونر 8 إكس» (HONOR 8X) منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى بيعها أكثر من 1.5 مليون وحدة من هاتفها المتقدم «هونر فيو20» (HONOR View20) منذ إطلاقه في يناير هذا العام.

وتكشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة إنترناشيونال داتا كوربريشن (IDC) أن مبيعات الهواتف الذكية تعاني من اتجاه تنازلي في جميع أنحاء العالم، وأظهرت خصوصاً أن حجم السوق في دول مجلس التعاون الخليجي تقلص بنسبة كبيرة في العام 2018. فسوق المملكة العربية السعودية -الذي يمثل أكبر أسواق الهواتف الذكية بين دول مجلس التعاون الخليجي، باستحواذه على 54% من مجموع أحجام أسواقها- عانى أيضاً من انخفاض في مبيعات الهواتف الذكية في العام 2018، إلا أن أهم تغيير شهده السوق السعودي في العام الماضي صعود مبيعات «HONOR» بنسبة كبيرة مع فقدان العلامات التجارية الكبرى الأخرى لجزء من حصصها في السوق على الرغم من أنها كانت تحتفظ بها لأعوام طويلة. وبهذا كان مشهد السوق السعودي مشابه لما شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. إلا أنه واستناداً إلى تقرير نشرته شركة «جي إف كي» تمكنت علامة «HONOR» من الصعود إلى المركز الرابع لمبيعات الهواتف الذكية في المملكة، ونجحت في الاستحواذ على حصة من السوق في العام 2018 تزيد بنسبة 230% عن العام الذي سبقه.

وقال كريس سنبياغونغ، رئيس علامة HONOR في الشرق الأوسط «لا ريب أن تمكن HONOR من النمو في المنطقة على الرغم من التراجع الذي تشهده مبيعات كبرى العلامات التجارية الأخرى يمثل نجاحاً كبيراً يتجاوز المعتاد. ونشعر بسعادة بالغة حين نرى هذه العلامة التجارية تحقق مبيعات باهرة على الصعيدين العالمي والمحلي، ويسرنا خصوصاً أن تتمكن HONOR بابتكاراتها المبدعة من استقطاب اهتمام الجيل الشاب في المملكة، وهم المعرفون بأنهم لا يرضون إلا بأحدث التقنيات وأفضلها. ونحن نثق أن هذا النمو يعود إلى المزايا المتقدمة لأجهزتنا وأسعارها المناسبة واستراتيجيتنا الفعالة على مستوى التسويق والتوزيع.»

وفي إطار سعي HONOR إلى الارتقاء بالمعايير السائدة، تستفيد من قدرات الأبحاث والتطوير الواسعة التي تقدمها لها شركتها الأم هواوي، فهي تشمل 16 مركزاً عالمياً للأبحاث والتطوير يعمل فيها أكثر من 80 ألف متخصص يكرسون جهودهم للأبحاث والتطوير، وأثر ذلك عن منح الشركة 74307 براءة اختراع حتى اليوم.

وأضاف كريس «لا تتوانىHONOR عن بذل أي جهد في سبيل المحافظة على مكانتها في صدارة التقدم التقني والابتكار، فهي تتمسك بالجودة العالية والابتكار كمحور رئيس من استراتيجية أعمالها. ولهذا نخصص 10% من إيرادات مبيعاتنا كل عام لتمويل الأبحاث والتطوير ما يجسد جهودنا المتواصلة في تطوير تقنياتنا.»

وتكشف أحدث الأرقام التي نشرتها شركة أبحاث السوق الرائدة في الصين «سينو» (Sino Market Research)، بأن HONOR تفوقت على جميع العلامات التجارية الأخرى في قطاع الهواتف الذكية خلال العام 2018 على صعيدي حجم المبيعات والعائدات، إذ وصل عدد الأجهزة التي شحنتها خلال العام 2018 إلى نحو 55 مليون وحدة، وارتفعت إيراداتها إلى أكثر من 12 مليار دولار أمريكي.

وتواصل HONOR جهودها للارتقاء بالمعايير وتقديم أقوى المزايا الرائدة بتكلفة مناسبة، ما يشكّل جوهر قصة أنجح العلامات التجارية في هذا القطاع. فهواتف HONOR الذكية التي تتضمن مجموعة من أقوى المزايا المتطورة وتتوفر بألوان حيوية جذابة وتتمتع بأداء فائق تجسد قفزة تقنية مذهلة نحو المستقبل دون أن تغفل عامل الجمال والأناقة الشبابية.

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