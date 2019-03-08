شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يجدد دعم المملكة العربية السعودية لباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عادل الجبير وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عن تقديره لدور باكستان الإيجابي في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين مجددا دعم المملكة لباكستان.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، اليوم الخميس، أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى الجبير وناقشا المسائل ذات الاهتمام المشترك والأمن الإقليمي والوضع الحالي بين باكستان والهند. من جانبه قال القائد العسكري الباكستاني إن المملكة العربية السعودية كانت دائمًا صديقًا حقيقيًا لباكستان.

وكان الجبير قد وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام ‏آباد اليوم في زيارة تهدف إلى مناقشة الوضع الإقليمي مع القيادات الباكستانية، فضلًا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يجدد دعم المملكة العربية السعودية لباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.