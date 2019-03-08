شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان دعم مجالات إعادة الإعمار المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المهندس سيف محسن الشريف مستشار رئيس الجمهورية اليمني لشؤون إعادة الإعمار، امس الخميس، مع مدير مكتب شؤون اليمن والخليج في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كريستوفر ميلر، دور الوكالة الأمريكية للتنمية في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن كريستوفر ميلر أبدي استعداد الوكالة الأمريكية دعم بعض مجالات إعادة الإعمار المستقبلية في اليمن خاصة في مجال الصحة والتعليم.

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