السفير الروسي لدى واشنطن: نرغب بحل أزمة مخيم الركبان بالتعاون مع الولايات المتحدة

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير في بيان نشر على موقع السفارة الرسمي: "من المهم اليوم عدم المجادلة بل اتخاذ إجراءات ملموسة، كما اقترحت روسيا والجمهورية العربية السورية".

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وأضاف: "أنقذوا الشعب من خلال الجمع بين جهود المجتمع الدولي".

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أعلنت بأن موسكو تعتبر أنه من الضروري، ودون تأخير، البدء بإجلاء سكان مخيم الركبان في سوريا وإزالته، مشيرة إلى أن التقارير الواردة تثير قلقا من أن الجانب الأمريكي يؤخر عملية إخلاء المخيم على أمل ضمان الحفاظ على ما يسمى بالنشاط الحيوي من خلال تنظيم قوافل المساعدات الإنسانية الدولية.

وتم إنشاء مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.

وأعلنت الولايات المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنها ستسحب كامل قواتها من سوريا، قبل أن تعلن لاحقا عن الإبقاء على 200 جندي شمال شرقي البلاد.

وكانت دمشق وموسكو قد دعتا في بيان مشترك مؤخرا، واشنطن لسحب كامل قواتها من سوريا. وتعتبر دمشق وجود القوات الأمريكية غير شرعي، بعكس القوات الروسية الموجودة بدعوة منها.