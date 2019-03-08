ظريف يبحث مع نظيره العراقي مستجدات العلاقات الثنائية

بحث وزيرا خارجية العراق محمد علي الحكيم، والإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الخميس، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية والزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني لبغداد الإثنين المقبل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن “وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من نظيره الإيرانيِّ محمد جواد ظريف، تناول الجانبان بالبحث مسار العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات كافة، وأهمّية الدفع قُدُماً بالتعاون القائم بين البلدين كما بحثا مُستجدّات الأوضاع في المنطقة”.

وبحسب البيان فإن الطرفين:” تطرّقا إلى زيارة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، إلى بغداد في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة إلى أفق أرحب بما يُلبِّي تطلعات الشعبين الجارين”.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني بغداد الاثنين المقبل على رأس وفد وزاري كبير لمدة يومين لبحث ملفات العلاقات الثنائية.

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