شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 15 مدنيا جراء قصف إرهابى فى حلب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 7 مدنيين مصرعهم جراء قصف بقذائف استهدف قرية في ريف حلب وانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين.



ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم " اليوم الخميس مشيرة إلى أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بخمس قذائف صاروخية على قرية المالكية في ريف حلب الجنوبي.

وأوضحت أن 5 مدنيين قتلوا جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.