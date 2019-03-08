عشرات القتلى من #مليشيا_الحوثي في معارك #حجور بـ #اليمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
تخوض المقاومة الشعبية من قبائل حجور في محافظة حجة معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وتكبدت الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى في المعارك ضد قبائل حجور، بينهم القيادي الحوثي نجيب حمود الغولي، الذي لقي مصرعه وعدد كبير من عناصره.
ونفت قبائل حجور في بيان لها ما تروج له الميليشيات من سقوط عدد من مناطق حجور في يد الميليشيا.
يأتي ذلك في ظل تقدم لقوات الشرعية في اليمن على مختلف الجبهات وفرار ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
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