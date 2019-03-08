- 1/2
- 2/2
الان تتابع الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على دعوى “هواوي” والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
التي ينظرها القضاء
الخليج 365-متابعات
احجمت وزارة الخارجية الأمريكية،اليوم، الخميس عن التعليق على دعوى قضائية رفعتها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا ضد الولايات المتحدة وقالت إن واشنطن تؤيد وجود شبكات آمنة خالية من التأثير غير الملائم من قبل حكوماتأجنبية.
وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية “فيما يخص الدعوى القضائية، ليس لدي أي تعليق عليها” مشيرا
إلى أنها منظورة أمام القضاء.
وأضاف “بوجه عام الولايات المتحدة تؤيد وجود شبكات اتصالات وخطوط إمداد آمنة تكون خالية من موردين معرضين لتأثير حكومي أجنبي،أو نفوذ غير ملائم يشكل مخاطر دخول (أطراف) غير مصرح لها أو حدوث نشاط الكتروني خبيث”.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على دعوى “هواوي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.