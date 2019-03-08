الان تتابع دوافع غامضة لجريمة هزت إسطنبول قتل فيها تركي 5 بينهم نجلاه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقدم تركي يدعى شناسي قوركان، على ارتكاب مجزرة بشعة حيث قتل 5 أشخاص في 3 مناطق مختلفة من اسطنبول، ومن بين القتلى، نجلاه، يبلغ أحدهما 16 عاما، فيما يبلغ الآخر 21 عاما.
ومازالت دوافع الأب القاتل غامضة، حيث إنه لم يمضِ على خروجه من السجن عدة شهور، بعد أن أمضى 16 سنة مسجوناً، إثر إدانته بجريمة قتل شقيقه.
كانت السلطات في تركيا أفرجت عن قوركان العام الماضي، بعد أن أمضى 16 سنة في السجن، إثر إدانته بجريمة قتل شقيقه.
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