الخارجية تعلن الإفراج عن مصريين احتجزا في إيران قبل شهرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، الإفراج عن مواطنين اثنين كانا محتجزّين في إيران منذ نحو شهرين.

قالت الوزارة - في بيان - إنّ جهودها تكللت بالنجاح في الإفراج عن مواطنين اثنين كانا محتجزين لدى طهران؛ بتهمة دخولهما بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد إماراتي.

وأشار البيان إلى إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما، مؤكدًا أنهما "بحالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، ومعاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما".

يأتي ذلك بعد إعلان السلطات المصرية في 3 فبراير الماضي، الإفراج عن 5 مواطنين آخرين كانوا محتجزين في إيران، في واقعة مماثلة، كانوا على متن مركب صيد سعودي.

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وسبق أن أكدت القاهرة متابعتها للواقعتين، واستمرار جهودها للإفراج عن مواطنيها المحتجزين.

وقطعت طهران علاقاتها مع القاهرة عام 1980 بعد عام واحد من الثورة الإسلامية وتوقيع مصر لاتفاقية سلام مع إسرائيل، واستضافة مصر لشاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي، الذي مات ودفن فيها, لكنَّ البلدين تبادلا لاحقا فتح مكاتب رعاية مصالح.