اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رصد جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي "أنشطة خاصة" في مركز لأبحاث الصواريخ في كوريا الشمالية. مدير الاستخبارات سو هون قال إنَّه تمّ اكتشاف مركبات تنقل إمدادات إلى مركز سانومدونج للصواريخ. هذا المركز عبارة عن منشأة لإنتاج وتجميع الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي يمكنها الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. Advertisements لم يتضح إذا كان هذا النشاط تمّ قبل قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام أواخر شهر فبراير الماضي أم بعدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| اتهامات لكوريا الشمالية بأنشطة نووية تهدّد البر الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.