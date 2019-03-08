عمومية «تبريد» تقرر توزيع 9.5 فلس أرباحاً نقدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

صادق مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، أمس على قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 9.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام 2017. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في العام 2018.

تمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي ترأسه خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا للشركة. وقال خالد القبيسي: تزامناً مع الذكرى العشرين لإطلاق عملياتها، حققت شركة تبريد نتائج قوية على الصعيدين المالي والتشغيلي. وقد دأبت الشركة في السنوات الأخيرة على تقديم عوائد مجزية لمساهميها واستمرت في تبني هذا النهج في العام 2018 أيضاً. لقد ساهم النمو والتقدم الذي أحرزته الشركة في استحقاق مكانتها بجدارة لأدائها المتميز الذي ساعد على تأمين أول فرصة لتوسع أعمال الشركة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إذ وقعت الشركة على اتفاقية لمدة 30 عاماً لتوفير خدمات التبريد لمدينة أمارافاتي، العاصمة الجديدة لولاية أندرا برديش في الهند.

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وكانت شركة تبريد قد أفصحت في وقت سابق من هذا العام عن نتائجها المالية للعام 2018، إذ سجّلت زيادة في الأرباح الصافية بواقع 7% بلغت 427.6 مليون درهم. وجاءت هذه الزيادة نتيجةً لإضافة 39 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة حيث إجمالي ما توفره الشركة لعملائها يفوق المليون طن تبريد في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد آخر، استحوذت الشركة في العام 2018 على حصة الدار العقارية البالغة 50% من أسهم شركة أس و تي للتبريد المركزي، المزود الرئيسي لخدمات تبريد المناطق في جزيرة الريم بأبوظبي.

وإلى جانب ذلك باعت شركة تبريد جزءاً من حصتها في شركة تبريد السعودية لصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني (الصندوق)، فضلاً عن إصدار صكوك بسعر ثابت بالدولار بقيمة 500 مليون دولار لأجل سبع سنوات، وقد لاقت هذه الصكوك زيادة في حجم الاكتتاب بنسبة 50%.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: لقد حصدت شركة تبريد عاماً آخر من النجاحات، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في إيراداتها بلغ 1.4 مليار درهم.

وأضاف، تمنحنا القوة المالية التي تتمتع بها الشركة، والتي انعكست في بيان الميزانية العمومية القوي والإيرادات والتدفقات النقدية الثابتة، القدرة على توسيع نطاق تواجد الشركة وتنمية أعمالها، إلى جانب تقديم عوائد مجزية للمساهمين.