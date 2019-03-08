صغار «بينالي الشارقة للأطفال» يبتكرون أفكاراً للمستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدم بينالي الشارقة للأطفال في دورته السادسة، فرصة للأطفال ليكونوا جزءاً من صناعة الترفيه في العالم، هذا القطاع الذي يستهدفهم ويحاكي متطلباتهم في المرح والنمو وتطوير المهارات. ونجح الصغار المشاركون ضمن فئة الترفيه والابتكار، في الخروج بأفكار جديدة مستلهمين من خيالهم شكل الترفيه في المستقبل.

ومن خلال 12 عملاً فنياً، يكشف البينالي تحت شعار «المستقبل بحدود خيالك»، مجموعة من الأفكار التي ترسم البسمة والدهشة على وجوه زوار المعرض في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر المستمر حتى 20 مارس المقبل.

بحثت الطفلة ماجا ابنة ال8 أعوام من المملكة المتحدة، عن فكرة تساعد من خلالها أختها الصغيرة على المشي نظراً لفوائد هذه الرياضة على الصحة البدنية والذهنية، فرسمت نموذجاً ل«جهاز مشي موجّه بالحلوى»، وهو عبارة عن خوذة توضع على الرأس موصولة بسلك ينزل منه قطعة من الحلوى. أرادت ماجا أن تقدم الحلوى كعنصر تشجيعي تكافئ بها أختها عند المشي.

أما الطفل ناود صاحب ال6 أعوام من المملكة العربية السعودية، فقد فكر بتشجيع صديقه على الكتابة، من خلال ابتكار نموذج لقلم يحتوي على أنبوب من الحلوى. وابتكرت الطفلة موزه ابنة ال11 عاماً من دولة الإمارات، نموذجاً عن «سكوتر يعمل بالطاقة الشمسية»، ويحولها إلى طاقة حركية. السكوتر مجهز بزر للتشغيل وآخر للتوقف. أما الطفل محمد صاحب ال10 أعوام من الإمارات، فقدم نموذجاً ل «قارب صيد من دون صياد»، يستخدم الطاقة الشمسية لمساعدة القارب على الإبحار في الماء والبحث عن تجمع الأسماك.