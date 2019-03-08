محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي علاقات الصداقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليلة أمس الأول، اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما وتطلعاتهما.

كما بحث سموه والرئيس ترامب - خلال الاتصال - فرص وإمكانات تعزيز التعاون في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية.

وتطرق الحديث إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتناول الجانبان أهمية التعاون والتنسيق في معالجة القضايا التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أمس، سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة الذي يزور البلاد حالياً ضمن جولة له في المنطقة.

وبحث سموه والوزير لافروف - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي - علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل دعمها وتنميتها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء مساعي البلدين وحرصهما المشترك على دعم مختلف مساعي ومبادرات تحقيق السلام والأمن والاستقرار لدول المنطقة، وشعوبها. حضر اللقاء، علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر اللقاء من الجانب الروسي، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، وألكسندر كينشاك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية. (وام)