سلطان يفتتح فعاليات الدورة 14 من بينالي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، فعاليات الدورة ال14 لبينالي الشارقة في المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون في منطقة المريجة.

وكان في استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله، كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المباني الفنية التي تضم جزءاً من الأعمال المشاركة في بينالي الشارقة، وبعض المباني التراثية المحيطة بها والتي تم ترميمها حديثاً لاحتواء تلك الأعمال والمشاركات، مستمعاً سموه إلى شرح من قيّمي البينالي زوي بوت، وعمر خليف، وكلير تانكوس، حول محاور المعارض الثلاثة التي تضم أعمالاً فنية متنوعة تعكس شعار المهرجان الذي جاء بعنوان «خارج السياق».

انتقل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة، ليتفقد الأعمال المعروضة في كل من بيت الشامسي، ومتحف الشارقة للفنون في ساحة الفنون، واطلع سموه على الأعمال المعروضة في البينالي من خلال ثلاثة معارض - شارك في إنجاز الأعمال التي ضمتها 90 فناناً من مختلف أنحاء العالم - هي: «رحلة تتخطى المسار»، و«صياغات لزمن جديد»، و«ابحث عني في ما تراه» حيث تضمنت العديد من الأعمال والتجارب، وتضمنت الأعمال التركيبية، والعروض والأفلام التي تعكس تطورات الحياة المعاصرة.

وتعرض أعمال البينالي في مواقع عدة، هي: ساحة المريجة، وساحة الخط، وساحة الفنون، واستوديوهات الحمرية، ومواقع أخرى في مدن الإمارة.

ويُعدّ بينالي الشارقة من أهم التظاهرات الفنية والثقافية في العالم، فقد لعب منذ انطلاقته عام 1993 دوراً مهماً في تفعيل المشهد الفني في دولة الإمارات، والمنطقة، والعالم العربي، مشكّلاً منصة عرض لأهم ما تشهده الحركة الفنية حول العالم، كما استطاع أن يشكّل جسراً ثقافياً بين الفنانين والمؤسسات الفنية على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي. حضر افتتاح الدورة 14 من بينالي الشارقة عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وزكي أنور نسيبة وزير دولة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومديري المؤسسات، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الدولة، وعدد من الفنانين والمهتمين.وام