قرقاش: الرفض الشعبي لـ «الإخوان» لن يعوضه الضجيج الإعلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”.

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن جماعة الإخوان المسلمين، تعيش تحديًا وجوديًا بأبعاد تاريخية في مصر، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، وذلك في تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس الخميس.

وقال قرقاش، في تغريدتين عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، «يعيش الإخوان المسلمون تحديًا وجوديًا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبنّي العنف ضد الدولة والمجتمع، توجّه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة أن توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري». وأضاف في تغريدة ثانية: «على الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها». وقال إن «الواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنّيهم للعنف والإرهاب، لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيًا».

وكانت أجهزة الأمن المصرية قتلت، أمس، 7 عناصر إرهابية من حركة «حسم الإخوانية»، خططوا لتفجيرات وعمليات عدائية تهدد أمن البلاد، فيما أصيب أحد ضباط الأمن بجروح خلال الاشتباك مع تلك العناصر في محافظة الجيزة، فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري أن دعوة بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا يعد من أسوأ انواع الخيانة، في حين أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن القوات المسلحة اكتشفت ودمرت تسع فتحات أنفاق في شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك يأتي استكمالًا لجهود مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية، تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأوضحت الوزارة أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني؛ تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تزامناً مع الدعوات، التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية، خلال الفترة الحالية، لإحداث حالة من الفوضى.

وأضافت أن المعلومات المتوافرة لدى قطاع الأمن الوطني تبين أن مجموعة من عناصر حركة «حسم» الإرهابية، تعتزم تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بمحافظة الجيزة، وأنهم اتخذوا أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر، لتصنيع تلك العبوات، والانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيانها، إلى أن هذه العناصر استقلت سيارة ربع نقل، وارتدت زي عمال كهرباء بهدف التمويه، فتم، على الفور، إعداد الأكمنة اللازمة، فيما اشتبهت قوات اللأمن في سيارة ربع نقل بيضاء اللون، وحال اقتراب القوات من السيارة، بادر مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران.

وأعلنت الوزارة أن ذلك أسفر عن إصابة ضابط من القوة المهاجمة، ومقتل مستقلي السيارة، وعددهم 3 أشخاص، عثر بحوزتهم على بندقية آلية، وطبنجة، وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وبعض الكابلات الكهربائية. وأسفرت عمليات التتبع عن تحديد الوكر، الذي تبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات، فجرى تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة به، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة، و3 بنادق آلية.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد مختار جمعة، إن دعوة بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا وصورته في الداخل أو الخارج خيانة، وكذلك قيام المفسدين في الأرض منهم باستهداف مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه وسفك دماء الآمنين من أبنائه بغير حق؛ افتراء على الله ورسوله، وفضلا على كونه إجراما وإثما كبيرا فإنه يعد من أسوأ أنواع الخيانة الوطنية. وأضاف جمعة، أن هذه جرائم مؤكدة من هؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان ولأعداء الأمة، ويجب التعامل معهم ومع كل من يروج لأفكارهم أو يتبناها أو يدعو إليها بمنتهى الحسم، حتى نستأصل شأفة الإرهاب الغادر ونقتلعه من جذوره، ونخلص البشرية كلها من شروره وآثامه.