«إسرائيل» تعدم طفلاً وتصيب رضيعاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، من اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة رضيع، واعتقال 17 فلسطينياً، على الأقل، وهدم منزلين من أربعة طوابق، أحدهما يعود لأسير فلسطيني.

ففي قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية، فجر أمس، عن استشهاد الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاماً)، متأثراً بجروح خطرة أصيب بها الليلة قبل الماضية، برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة. والطفل أبو زيد كان قد أصيب برصاصة في الرأس، أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته بفعالية سلمية قرب موقع «ملكة» شرقي مدينة غزة. وكان ستة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال، التي هاجمت المشاركين في المسيرة السلمية، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء؛ لتلقي العلاج، كما قصفت طائرات حربية «إسرائيلية»، موقعاً بأربعة صواريخ غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. وأدى قصف الموقع إلى تدميره بشكل كامل، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة من دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بيت لحم بالضفة، أصيب، أمس، رضيع بحالة اختناق؛ بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم. وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال، الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان، ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة الرضيع ناجح ثائر المعيوي (40 يوماً)؛ جرّاء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في بيت لحم؛ لتلقي العلاج.

وفي نابلس، هدمت جرافات الاحتلال، منزلاً من طابقين في منطقة المسعودية، التابعة لأراضي برقة شمالي نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس: «إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت منطقة المسعودية، وهدمت منزلاً من طابقين يعود للمواطن مشير سليمان سيف، وهو من قرية برقة، بحجة البناء في منطقة مصنفة (ج)».

وفي رام الله، هدمت قوات الاحتلال، منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، في بلدة كوبر شمالي رام الله. وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وأن مواجهات دارت مع الأهالي خلال تنفيذ عملية الهدم. وكانت قوات الاحتلال اغتالت صالح البرغوثي شقيق الأسير عاصم، قرب بلدة سردا شمالي رام الله، في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم 2018.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال، ست خيم، وأخطرت بهدم خيمتين أخريين بمسافر يطا، في الخليل، كما أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم أربعة منازل بقرية شوشحلة في بلدة الخضر ببيت لحم، ومنزلين أحدهما قيد الإنشاء في منطقة بير عونة الملاصقة لجدار الفصل العنصري في بيت جالا.

وفي القدس، اقتحم 109 مستوطنين وطلاب تلموديين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. ونفذ المستوطنون وطلبة المعاهد التلمودية، جولة استفزازية في أرجاء المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروح حول أكذوبة الهيكل المزعوم.

واقتحم مستوطنون مقبرة «باب الرحمة»، الواقعة عند الجزء الشرقي للمسجد الأقصى، فيما اعتقلت 6 نسوة إضافة إلى مواطن، فور خروجهم من الأقصى. وأفاد شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مقبرة «باب الرحمة»، وقاموا بأداء طقوسهم الدينية، وشكلوا حلقات الرقص والغناء، كما داسوا على المقابر، ما أدى اندلاع مشادات مع الشبان المتواجدين في المقبرة.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بمداهمة العديد من أحيائها. وسيّر الاحتلال دوريات راجلة ومحمولة في الشوارع؛ ما تسبب باستفزاز المواطنين والطلبة خلال خروجهم من مدارسهم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات متفرقة في المنطقة.

وهدمت الجرافات «الإسرائيلية»، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، وشردت سكانها للمرة ال141 على التوالي. واقتحمت الشرطة بتعزيزات عسكرية القرية، وقامت بحماية الجرافات والآليات، التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الكبار والصغار، وتركتهم من دون مأوى. وأكد الأهالي، أنهم يصرون على البقاء في قريتهم، وإعادة بناء الخيام والمساكن، وعدم قبولهم بتهجيرهم من قريتهم.

(وكالات)