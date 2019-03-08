المرأة الإماراتية شريكة في البناء والتنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة بمناسبة يومها العالمي الذي يصادف ال8 من شهر مارس سنوياً.

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر» أمس: «اليوم يوم جميل.. يوم المرأة العالمي.. نحتفي بها أماً وأختاً وبنتاً.. وشريكة في التنمية.. وزميلة في المسيرة.. كل عام ونساء العالم أجمل وأقوى وأعظم».

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «مع احتفاء العالم بيوم المرأة.. نحيي أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا.. وجميع النساء لدينا وفي العالم... ستظل المرأة رمزاً للمحبة والسعادة وطاقة متجددة تشارك في مسيرة البناء والتنمية.. هي نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة اﻷجيال.. وكل عام وهي بخير».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المرأة صانعة الأجيال والشريك الفاعل في التنمية. وقال عبر «تويتر» أمس: «كل التحية والتقدير والاعتزاز للمرأة صانعة الأجيال والشريك الفاعل في التنمية، اليوم العالمي للمرأة مناسبة تحمل في طياتها الكثير من معاني الوفاء ورد الجميل لأولئك الأمهات اللواتي قدّمن التضحيات تلو التضحيات واعتراف بمكانتهن وإسهاماتهن العظيمة، فلهن منا كل الشكر والتقدير والعرفان».

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المرأة الإماراتية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي. وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: «أجمل التبريكات في يوم المرأة العالمي للمرأة الإماراتية صاحبة الإسهامات التاريخية والإنجازات الملموسة في سبيل تعاضد المجتمع ونهضة الوطن وتنميته. وأضاف: «برؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وحكمتها فإن دور المرأة يزداد قوة ورسوخاً.. كل عام ونساء العالم بكل خير ونجاح».