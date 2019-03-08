الحوثيون يشنون حرب إبادة في حجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات

اقتحمت ميليشيات الحوثي منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة شمال شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة، وذلك بعد قصف عنيف بالدبابات والصواريخ استمر لعدة أيام، وأدى إلى تدمير وإحراق عدد من القرى وتشريد أكثر من 2000 أسرة، في حين نفذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية إنزال هي السابعة منذ بدء المعارك مع الميليشيات في منطقة حجور بحجة لدعم قبائل حجور بالأسلحة والذخائر والأدوية والمواد الغذائية.

وأكدت مصادر قبلية أن عملية اقتحام العبيسة تزامنت مع كثافة نيران أطلقتها الميليشيات، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية، على مواقع المقاومة القبلية والقرى في ظل حصار خانق فرضته الميليشيات الانقلابية على منطقة العبيسة من أربع جهات. وأعلن شيوخ قبائل حجور في بيان، أن ميليشيات الحوثي تقوم ب«حرب إبادة ضد السكان في مديرية كشر»، وأنها اقتحمت القرى وقامت بتفجير المساكن على رؤوس ساكنيها، حسب تأكيدهم. وقدرت تقارير أولية عدد الضحايا من المدنيين حتى الآن بأكثر من 150 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، إضافة لمئات الجرحى.

وقتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي نجيب حمود الغولي، بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للانقلابيين، قادمة من عمران إلى جبهة حجور في حجة.

في سياق متصل، ذكر موقع الجيش اليمني أن رجلاً قُتل وأصيب 7 أشخاص آخرين جراء قصف صاروخي لميليشيات الحوثي على مديرية حيران شمال محافظة حجة. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي استهدفت بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين، في قرية الزين بمديرية حيران. وأوضحت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل مواطن وجرح ابنته التي تبلغ من العمر 6 أعوام، إضافة إلى إصابة ستة آخرين من أسرة أخرى بينهم امرأة.

في الأثناء، بدأت قوات الشرعية اليمنية، أمس، عملية عسكرية شمال محافظة الضالع، لتحرير محيط منطقة دمت من سيطرة ميليشيات الحوثي. وانطلقت قوات مشتركة من الجيش الوطني والشرطة العسكرية والحزام الأمني بمحافظة الضالع في عملية عسكرية وتقدمت إلى وسط قرية الحقب وتمكنت من تحرير جبال الثعيل والمرحبة وخارم وعدد من المواقع الواقعة جنوب وشرق مدينة دمت.

وحسب موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، فقد أسفرت المواجهات عن مصرع 12 من عناصر الميليشيات بينهم القيادي الميداني المدعو جراح محمد مهدي الشهاري، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مدينة دمت.

إلى ذلك، ذكر الجيش الوطني اليمني، أن عدداً من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، أمس، في كمين محكم نفذته قواته في محيط مديرية الصلو جنوبي شرق محافظة تعز. ونقل موقع «سبتمبر نت» عن قائد جبهة الصلو العقيد الركن أحمد القدسي، أن قوات الجيش استدرجت عناصر من الميليشيات، كانت تحاول التسلل باتجاه المناطق الواقعة بين مديريتي الصلو ودمنة خدير، وأوضح أن قوات الجيش فاجأت الميليشيات بهجوم مباغت، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.