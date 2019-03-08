شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حجر الأساس لمشروع «دبي كومير سيتي» أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكلفة استثمارية تقارب أربعة مليارات وثلاثمئة مليون درهم، بالشراكة بين سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي ومجموعة وصل لإدارة الأصول.

وقد أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المشروع صباح أمس في احتفال جرى في موقع المشروع الواعد في منطقة أم الرمول في دبي، بحضور الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» وهشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول وعدد من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية في الدولة.

واستمع سمو نائب حاكم دبي أثناء إطلاق المشروع إلى شرح قدمه الدكتور الزرعوني من خلال المجسم الضخم المعروض في خيمة الموقع حول مكونات المشروع وأهدافه ومراحل تنفيذه والقيمة الاستثمارية.

وأوضح الزرعوني أن المشروع سيرتقي بمنظومة تدعم قطاع التجارة الإلكترونية المزدهرة في دولة الإمارات والمنطقة من خلال استشراف مستقبل الأعمال والذي من المتوقع أن يوفر فرصة مثالية لكبار المصنعين العالميين والإقليميين والموزعين وتجار التجزئة الإلكترونية.

ثم شاهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم فيلماً تسجيلياً حول الأعمال الإنشائية والصورة النهائية للمشروع الذي سينفذ على مرحلتين الأولى تصل إلى التمام في الربع الأخير من عام 2020 فيما ينتهي العمل في المرحلة الثانية مع حلول نهاية عام 2021.

وأشاد سمو نائب حاكم دبي بفكرة إنشاء هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة، مؤكداً أنه يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في أن تكون دبي المدينة الرائدة في قطاع الاقتصاد المعرفي والإسلامي والذكاء الاصطناعي والابتكار ومركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية.

وأشار سموه إلى أن المشروع يتكامل مع منظومة خدمات قطاعات الطيران والشحن والمناطق الحرة التي تعتبر دولة الإمارات رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبارك سموه المشروع بعد أن أرسى حجر الأساس مؤكداً أنه سيضع دبي ودولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي والمعرفي والاستثماري بحيث يؤكد من جديد أن دبي سترسخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات العربية والأجنبية.

وإلى ذلك أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس «دافزا» أن المشروع منذ الإعلان عن إنشائه حظي بترحيب واسع واهتمام عالمي من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في التصنيع والتجارة الإلكترونية كونه من أكثر القطاعات حيوية ونموا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خاصة وبمنطقة الشرق الأوسط عموماً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع في دولة الإمارات إلى 26 مليار دولار خلال العام 2022.

من جهته أشار هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إلى أنه يجري تطوير «دبي كومير سيتي» على مرحلتين وعلى مساحة من الأرض تقدر بأكثر من مليوني قدم مربعة ويضم المشروع ثلاثة مجمعات رئيسية الأول للأعمال والثاني لوجستي والثالث ترفيهي اجتماعي وتعد «دبي كومير سيتي» ذات الموقع الاستراتيجي القريبة من مطار دبي الدولي الأولى من نوعها لجهة البنية التحتية المتكاملة والقادرة على دعم عمليات الشركات المستثمرة فيها التي تتطلب سرعة في عمليات الشحن الجوي والبحري إلى جانب المنظومة الإلكترونية والرقمية المتميزة والتي تنظم حجم الطلب الكبير والمتزايد على البضائع والخدمات المرتبطة بها.

ويضم المشروع 12 مبنى عصريا ومنافذ بيع التجزئة ويتميز «مجمع الأعمال» بمسطحاته الخضراء الشاسعة ويراعي معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

أما المجمع اللوجستي فيتكون من أكثر من مئة وحدة لوجستية إضافة إلى وحدتين مشتركتين فريدتين لإدارة العمليات التوسعية في المنطقة والإقليم، ويضم المجمع أحدث التقنيات وألواحاً شمسية لتوليد الطاقة النظيفة للمباني وغيرها.

وبالنسبة للمجمع الترفيهي الاجتماعي الذي يقع على مساحة خمسة آلاف متر مربع ويتألف من صالات طعام وقاعات فنية ومرافق خدمية وترفيهية ترقى إلى تطلعات الشركات الراغبة في اتخاذ «دبي كومير سيتي» مقار إقليمية لها.

يذكر أن حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بلغ في العام 2017 نحو 51 مليار دولار ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع في المنطقة نمواً تصل نسبته إلى 24 % كمعدل نمو سنوي مركب حتى العام 2020.