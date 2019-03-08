باكستان تواصل حملتها ضد المتشددين.. وهجوم في كشمير الهندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الهندية، أمس الخميس، مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، بجروح في انفجار قنبلة في محطة للحافلات في مدينة جامو التابعة لولاية جامو وكشمير المضطربة، بعد أيام من تفجير انتحاري استهدف رجال الأمن تسبب بتصعيد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، في وقت كثفت فيه السلطات الباكستانية حملتها على الجماعات المحظورة، معلنة سيطرتها على 182 مدرسة دينية، وتوقيف أكثر من مئة شخص، وأشادت فيه الصين بتحلي باكستان «بضبط النفس» في الأزمة الراهنة، بينما التقى رئيس وزراء باكستان عمران خان، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الذي وصل إلى إسلام آباد لبحث الوضع الإقليمي.

وضربت القنبلة الحافلة عندما كانت على وشك المغادرة إلى مدينة باثانكوت بولاية البنجاب، وتضاربت الأنباء حول عدد الضحايا، إذ أكدت مصادر رسمية مقتل شخص، وإصابة 17 آخرين، فيما أشارت وسائل إعلامية إلى وجود 28 جريحاً.

وأظهرت تسجيلات مصورة قيل إنها للحادثة، أشخاصاً مصابين على الأرض، بينما يحاول السكان مساعدتهم.

وأكدت الشرطة توقيف شخص، بعد اعترافه بتنفيذ الهجوم، واستعانت بتسجيلات كاميرات المراقبة، وإفادات شهود العيان للتعرف إلى المشتبه فيه، ما أفضى إلى توقيفه خلال ساعات. وقال المفتش العام للشرطة، مانيش كومار سينها،: «اعترف الرجل خلال الاستجواب المبدئي بتنفيذ الهجوم»، مشيراًَ إلى أنه «من المبكر القول ما إذا كان آخرون متورطين أم لا».

وفرضت السلطات حظراً للتجول في جامو غداة هجوم 14 فبراير/ شباط الماضي الذي قتل فيه 40 شرطياً، واتهمت فيه الهند باكستان بدعم جماعات متورطة في تنفيذ الاعتداء.

من جهة أخرى، أعلنت باكستان، أمس الخميس، السيطرة على 182 مدرسة دينية، وتوقيف أكثر من مئة من المتشددين في إطار حملتها لاستهداف للجماعات المحظورة. وأكدت مصادر باكستانية، أن الحملة جزء من خطة وضعت منذ وقت طويل، وليست رداً على غضب نيودلهي، مشيرة إلى وضع 121 شخصاً في «حجز احتياطي» منذ بدء الحملة هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان، إن «حكومات إقليمية تولت تسيير وإدارة 182 مدرسة»، في إشارة إلى المدارس الدينية. وأعلنت الوزارة السيطرة على مؤسسات أخرى تابعة لجماعات مختلفة، بينها 34 مدرسة أو كلية، و163 مستوصفاً، و184 سيارة إسعاف، وخمسة مستشفيات، وثمانية مكاتب لمنظمات محظورة. على الصعيد نفسه، أشادت الصين بتحلي باكستان «بضبط النفس» واستعدادها للحوار مع الهند، لتخفيف التوتر بين البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني كونج شوان يو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، أمس الخميس «تولي الصين اهتماماً كبيراً بالوضع الراهن بين باكستان والهند، وتقدر تحلي باكستان بالهدوء وضبط النفس من البداية والاستمرار في تخفيف حدة الأجواء مع الهند من خلال الحوار».

ووصل، أمس الخميس، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تستمر يوماً واحداً. ووفقاً لقناة «جيو» الباكستانية، فإن الجبير التقى رئيس الوزراء عمران خان، ومسؤولين عدة، لبحث القضايا الثنائية، والوضع الإقليمي. وكان من المقرر أن يقوم الجبير بالزيارة الأسبوع الماضي، إلا أن موعدها تأجل من دون إعلان الأسباب.

وقال وزير خارجية باكستان شاه قريشي، إن الجبير قدم حاملاً رسالة مهمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وزار ولي العهد السعودي باكستان الشهر الماضي، حيث عقد اتفاقات بمليارات الدولارات بين البلدين. (وكالات)