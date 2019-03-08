«سياحة الفجيرة» تعرض معالم الإمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

شاركت «هيئة الفجيرة للسياحة والآثار» بمعرض «بورصة برلين للسياحة والسفر العالمي» بدورته ال53، والذي انطلق، أول أمس، ويعد من أهم المعارض الدولية في مجال السياحة والسفر؛ حيث يتيح الفرصة أمام كل المهتمين والمستثمرين في نفس المجال للتعرف إلى أهم المقومات السياحية في البلدان المشاركة، وفرص التبادل السياحي والاستثماري.

وقال سعيد السماحي مدير هيئة الفجيرة للسياحة والآثار: إن مشاركة الهيئة السنوية في المعرض تأتي بهدف الترويج لمعالم الفجيرة الأثرية التاريخية والتراثية والسياحية والأماكن الطبيعية السياحية، التي تشتهر بها الفجيرة، وكذلك لتعريف المهتمين بالسياحة في دولة الإمارات عامة، والفجيرة خاصة؛ وذلك من خلال عقد الاجتماعات مع ممثلي الجهات السياحية والاستثمارية، وتوزيع البروشورات الخاصة بكل المواقع الأثرية والسياحية بعدة لغات منها الألمانية.

وأشار السماحي إلى أنه يشارك في جناح الهيئة عدد من ممثلي الفنادق، وجهات سياحية؛ ليلتقوا مباشرة مع المهتمين بزيارة إمارة الفجيرة، وتقديم شرح مفصل عن كل الخدمات، التي توفرها الجهات المشاركة؛ وهي: فندق ومنتجع «ميرامار شاطئ العقة»، ومنتجع «إيبروتيل ميرامار شاطئ العقة»، وفندق «راديسون بلو الفجيرة»، ومنتجع «انتركونتيننتال الفجيرة شاطئ العقة»، ومنتجع «فيرمونت شاطئ الفجيرة»، ومنتج «بلو دايموند السلام»، وفندق ومنتجع «ميراج باب البحر»، ومركز الفجيرة للمغامرات.