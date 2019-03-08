التضييق على الأسواق العشوائية بإمارة الشارقة بنسبة 90%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، أن القطاع بمختلف إداراته يبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بكل الخدمات، انطلاقاً من مسؤولية البلدية في إبقاء إمارة الشارقة مشرقة بالبهجة والعطاء ومكاناً مثالياً للعيش، حيث يعمل القطاع بصورة مستمرة على رصد كل مشوهات المظهر العام وتنظيم حملات تفتيشية على جميع المناطق لرصد الظواهر المزعجة، فضلاً عن الحملات التوعوية التي تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى السكان.

كشف السويدي في حديثه مع ”الخليج 365” أن القطاع تمكن من القضاء على ظاهرة سكنات العزاب العشوائية بنسبة 80%، وانخفاض المخالفات والتزام أصحاب المنشآت والتقيد بالنظم واللوائح بإصدار التصاريح اللازمة لها، والقضاء على الأسواق العشوائية في جميع مناطق الإمارة بنسبة 90% من خلال الحملات الدورية المفاجئة لضبط كل من يمارس هذا السلوك غير الحضاري والقضاء على هذه الظاهرة التي تنشط خلال العطلات حيث يقوم البعض بعرض مواد غذائية وإكسسوارات، وملابس وغيرها لبيعها، فتقوم البلدية بمصادرة البضاعة المضبوطة، ويتم التبرع بالمواد الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية، في حين نعمل على إتلاف البضاعة غير الصالحة.

19 ألف إنذار

وقال إن إدارة الرقابة والتفتيش البلدي تقوم بجهد كبير، خصوصاً بشأن مشوهات المظهر العام بما فيها الملصقات والأسواق العشوائية كذلك، وحجز المركبات المهملة وغيرها من الاختصاصات، للحد من كل الظواهر السلبية، وتنظم حملات دورية وتفتيشية يومية، حيث بلغ عدد الإنذارات التي حررتها 19 ألف إنذار، و2303 إشعارات لمراجعة أصحاب مساكن لوجود بلاغات بتواجد عزاب بالسكن، كما حررت 19388 إنذاراً لمساكن بها عزاب لإخلائها فضلاً عن إصدار 71169 تصريحاً متنوعاً، وتنظيم 176 حملة تفتيشية وتوعوية، كما استقبلت الإدارة 6329 بلاغاً على الخط الساخن للبلدية، وبيع 5223 سيارة مهملة، ومعاينة 14408 طلبات، للتأكد من مطابقة المواصفات الخاصة بإصدار التصريح مع النظم والقوانين المعمول بها، كما عملت الإدارة على حجز 8439 مركبة مهملة ضمن جهودها وحرصها على القضاء على مشوهات المظهر العام، فيما بلغ عدد التسكين في سكن العمال 427 عاملاً وإخلاء 154 آخرين، ومصادرة 2412 دراجة هوائية أوقفها أصحابها في الأماكن العامة تشوّه المظهر العام وتعمل على طمس اللوحات الإرشادية في الطرق.

المواقف العامة

وتحرص البلدية بشكل مستمر على تنظيم مواقف السيارات لتوفير أكبر قدر من المواقف النظامية للمستخدمين من قاطني المنطقة أو مرتاديها، وتكمن أهم الأدوار التنظيمية بتحويل المواقف الترابية إلى مواقف نظامية مرصوفة يتم إخضاعها للرسوم وتتم الرقابة عليها، لضمان عدم حدوث تجاوزات أو سوء استغلال للمواقف المتوفرة من قبل المستخدمين أو المحال التجارية، الأمر الذي يسهم في تداول المواقف وتوافرها بشكل أكبر، كما تقوم الإدارة بعملية الرقابة على المواقف في الساحات الاستثمارية، لضمان تنظيم عملها عبر التحقق من التزام المشغلين والمتعاملين بالقوانين والأنظمة بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

كما قامت البلدية بإخضاع بعض المواقف للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية فلا تخضع للمجانية أبداً، وقد تم التركيز في هذا القرار على الأماكن السياحية والأسواق التي تشهد حركة نشطة خلال العطلات، وشمل القرار شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3.

تقنيات ذكية

ويعمل قطاع خدمة المتعاملين بشكل عام على توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل، حيث وفرت إدارة المواقف العامة على سبيل المثال، للمتعاملين، تطبيقاً ذكياً في المتاجر الإلكترونية، يسمح لهم من خلاله بسداد رسوم المواقف، كما أنه جار العمل على إنشاء محفظة إلكترونية تعتبر وسيلة جديدة من وسائل سداد رسوم المواقف، وذلك لحرص الإدارة على تسهيل عمليات سداد رسوم المواقف، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى وهي الرسائل النصية والبطاقات المدفوعة مسبقاً والعملة المعدنية.

وفيما يتعلق بالعمل الإداري فإن الإدارة نجحت في تحويل أهم التصاريح في الإدارة إلى إلكترونية، حيث بلغ عددها 5 تصاريح، والعمل على إنجاح مشروع المفتش الذكي، كما تقوم بشكل مستمر بتحديث أنظمتها الخاصة بالتشغيل والمتابعة، عبر توفير أنظمة حديثة لمتابعة عمل جميع الأجهزة الذكية والإلكترونية المستخدمة في عمليات الرقابة والتفتيش وفي عمليات الدفع والاشتراكات السنوية.

مظهر عام مناسب

يبذل القطاع جهوداً كبيرة في الحفاظ على المظهر العام وتوفير مناخ مناسب لسكان وزوار الإمارة، ومن الجهود المبذولة في هذا المجال، تشكيل فريق عمل من قبل قسم مراقبة نظافة المدينة، في الربع الأخير من العام الماضي، مهمته متابعة كل من يقوم بتشويه المظهر العام، من خلال الملصقات العشوائية، وكذلك العمل على إزالتها من الشوارع، والأنفاق والجسور، وضبط 17 شخصاً يمارسون هذا النشاط، ويعمل الفريق بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، لتضافر الجهود وتوحيدها في سبيل القضاء على هذه الظاهرة.

واستكمالاً للجهود المستمرة لضمان الحفاظ على المظهر العام، تم رصد ومتابعة المركبات المشوهة للمنظر العام وسحبها، ورفع التقارير والملاحظات على الحدائق ومباني البلدية، وتوعية الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المفتشين الميدانيين على المسطحات الخضراء أو الشواطئ، والحرص على ردع المخالفين ومكافحة الظواهر التي من شأنها أن تشوه المظهر العام بالإمارة.

الحفاظ على البيئة

تعتبر البيئة أولوية لدى بلدية مدينة الشارقة وتعمل جاهدة للحفاظ عليها من خلال استغلال القطع المستخدمة في إدارة النقليات على سبيل المثال وتحويلها بطريقة إبداعية إلى أدوات تستخدم مرة أخرى، من خلال إعادة تدوير قطع الغيار المستهلكة الناتجة عن صيانة المركبات وإعادة استخدامها في أمور مبتكرة مثل الإطارات في أعمال الحدائق والتزيين وكذلك إعادة استخدام قطع الغيار في إنشاء مكتبات فنية أو تحف فنية أو أثاث مكاتب كما تعمل إدارة النقليات على جلب المركبات الحديثة التي تعمل على تقليل التلوث حيث إن الانبعاثات أقل من مثيلاتها.

وتعمل إدارة الخدمات العامة ضمن منظومة متميزة في القطاع، وتعتبر من الإدارات المهمة التي تعمل بشكل مستمرة لخدمة الجمهور وبطريقة مباشرة، وهناك العديد من الاختصاصات التي تمارسها كإصدار تصاريح للشركات، فقامت خلال العام الحالي بإصدار 757 تصريحاً، و52546 عملية توريد دفان، و1999 عملية توريد رمل زراعي و89 حملة إزالة مخلفات، و768 تسوية للطرق، وتخطيط وصيانة 12990 موقفاً، وإجراء 5667 صيانة لمباني البلدية.

فيما بلغ عدد عقود الإيجار التي تم تصديقها منذ بداية العام الماضي إلى منتصف شهر نوفمبر إلى ما يقرب من 217820 عقداً، شاملة 166 عقد استثمار، و42761 عقداً تجارياً، 174843 عقداً سكنياً.