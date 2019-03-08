أروابارينا: سنحرم النصر من فرصته الأخيرة ونتأهل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب وأحمد مصطفى

يلعب شباب الأهلي والنصر الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم في استاد آل مكتوم في نصف نهائي كأس الخليج العربي، وهي مباراة ثأرية بين الفريقين بعدما استطاع «الفرسان» مؤخرا إخراج «العميد» من كأس رئيس الدولة.

وأكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة النصر، مشيرا إلى أهمية المواجهة بالنسبة للفريقين نظرا للطبيعة الخاصة لمباريات الكؤوس.

أضاف رودولفو: «أتوقع مباراة صعبة وقوية خاصة أنها تجمع فريقين كبيرين، كل منهما يبحث عن التأهل إلى النهائي، والفريق الذي سيطبق الخطة الموضوعة من المدرب ويؤدي بجدية والتزام سيكون الفوز حليفه، وكل ما يهمنا هو مواصلة العمل الجاد والأداء القوي بتركيز، لنضمن الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، ونعلم أن النصر لديه دوافع أخرى تتعلق بأن المباراة هي الفرصة الأخيرة له لتحقيق شيء هذا الموسم وهو الأمر الذي سيجعل لاعبيه يؤدون بأكبر قوة لديهم ويجب أن نكون حذرين من ذلك ونقدم منذ البداية أفضل ما لدينا لنكسب المباراة».

وتابع: «لعبنا هذا الموسم مباراتين مع النصر، وكانتا صعبتين ومتساويتين في الأداء بالنسبة للفريقين، والنصر غير فكر اللعب بسبب تغيير الجهاز الفني وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، ونعلم أنهم سيخوضون المباراة بروح قتالية عالية لعدم وداع الموسم، وبالنسبة لفريقنا المباراة مهمة أيضا، ولدينا رغبة أيضا في الفوز والوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب، وإذا كان لدى النصر فرصة لتحقيق إنجاز، فنحن أيضا رغبتنا قوية في تحقيق شيء لنادينا وهذا طموحنا الذي لا يمكن التنازل عنه».

وعن مشاركة أحمد خليل قال: «أحمد دخل في فورمة جيدة بعد أن انتظر لفترات طويلة، والآن على أيوفي أن ينتظر الفترة المقبلة، لأن خليل في وضع أفضل وليس هناك أسباب أخرى، وأكرر أن لدينا لاعبين على أعلى مستوى، وأمر عادي أن يصل أحد العناصر إلى مستوى عال أو يهبط، ولاعب الكرة ليس (روبوت) وأنا فخور بأن عندي لاعبين على مستوى عال واحترافية وأفضل شيء بالتأكيد لأي مدرب أن يكون لديه قائمة مميزة».

وقال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي: «مباراة النصر مهمة جدا بالنسبة لنا كلاعبين وستكون مواجهة صعبة أمام فريق جيد لازمه سوء الحظ في كثير من المباريات، والمطلوب منا هو أن نكون أكثر تركيزا وفعالية والمبادرة بالتسجيل والمحافظة على التقدم لكي نفوز ونتأهل إلى المباراة النهائية».

وتابع: «أتوقع أن يؤدي النصر بمنتهى القوة للفوز والحصول على بطاقة التأهل لإنقاذ موسمه، ومن جهتنا لن نسمح له بذلك، لأننا نملك رغبة قوية في الفوز، وسنكون حريصين على إسعاد الجماهير بالفوز والوصول إلى المباراة النهائية».

من جهته، أكد الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر أن فريقه أمام تحد كبير، لافتا إلى أن «العميد» سيقاتل من أجل تحقيق الفوز وإعادة الفرحة إلى جماهيره لأنهم يستحقون ذلك.

وقال بينات: الفوز في مثل هذه المواجهات المصيرية يتطلب مضاعفة الجهود والتحلي بالروح القتالية وهو ما سنعمل على تحقيقه في أرض الملعب، وعلى اللاعبين أن يبذلوا أقصى ما لديهم للظهور بالشكل المُشرف.

وأكد: «على الجميع أن يعمل بكل جد واجتهاد من أجل تخطي اللقاء والوصول إلى الدور المقبل من بطولة كأس الخليج العربي»، لافتا إلى أن النصر قدم الكثير من المستويات الرائعة خلال مشواره في هذه البطولة وتصدر مجموعته، كما نجح في تحقيق الفوز على الوصل في دور الثمانية وفي نصف النهائي سنواجه شباب الأهلي في مباراة مهمة سنخوضها متسلحين بروح التحدي والرغبة في الثأر (من خسارة الكأس) وتحقيق الفوز الأول لاستعادة الثقة. وفيما يتعلق بغيابات اللاعبين أكد المدرب الإسباني أن الفريق سيلعب بصفوف مكتملة، حيث من المتوقع عودة جوان العمري بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال مباريات دوري الخليج العربي.

على خط آخر، قال سعيد سويدان لاعب الفريق الأول: إن الفوز في هذه المباراة سيكون استكمالاً للمسيرة الناجحة للفريق خلال مشواره في بطولة كأس الخليج العربي.

وأضاف: «كأس الخليج العربي كانت فرصة مثالية بالنسبة لي لتقديم أوراق اعتمادي أمام الجهاز الفني وجماهير العميد، ومع المدير الفني الحالي حصلت على أكثر من فرصة سواء في الكأس أو الدوري كما شاركت في ملحق دوري أبطال آسيا».

وأردف قائلاً: «في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق أعتقد أننا نستحق على الأقل أن نحقق لقب كأس الخليج العربي ليكون خير هدية لجماهير وإدارة النادي».