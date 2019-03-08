الإماراتية ركن أساسي في مسيرة البناء والتطوير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

في الوقت الذي تشارك فيه المرأة الإماراتية نساء العالم الاحتفال بيوم «المرأة العالمي»، أشادت فعاليات بما حققته المرأة في دولة الإمارات من إنجازات بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن جنباً إلى جنب أخيها الرجل، إضافة إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لها في مختلف المجالات، فضلاً عن الاهتمام الخاص من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وأكدت الفعاليات أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت جل الاهتمام والرعاية للمرأة ومهدت جميع السبل أمامها لضمان مساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة والتطوير في الدولة، حتى أصبحت ركناً أساسياً في بناء مسيرة التطوير.

إنجاز نوعي

أكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن المرأة في دولة الإمارات تشارك في احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة هذا العام بالاحتفال بإنجاز نوعي استثنائي كبير يضاف إلى ما حققته طيلة مسيرة نهضتها ومكاسبها التي حققتها منذ تأسيس الاتحاد، مشيرة إلى أن توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله بشأن رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، لا يعكس توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحضارية لدور المرأة في مسيرة التقدم والتنمية المستدامة فقط، بل يضمن لدولة الإمارات ريادة إقليمية وعالمية في مؤشرات التنافسية العالمية، ويحقق للمرأة الإماراتية أيضاً التمكين الكامل الذي كان يتطلع إليه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

نقطة مضيئة

ثمن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، عالياً، الإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة في الإمارات مشيراً إلى أنها تعتبر نقطة مضيئة في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد.

ووجه المزروعي في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحية تقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على جهودها الرائدة في تحقيق الإنجازات المتواصلة في مسيرة النهوض بالمرأة الإماراتية.

تقدير وتكريم

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس، هو تذكير بما وصلت إليه من أعلى درجات التمكين في كافة المجالات المحلية كانت أو العالمية ومن خلال شغلها المناصب العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقطاعيها العام والخاص، كما هو تقدير وتكريم لها لدورها الفعال ومساهماتها في عملية التنمية.

مسيرة التنمية

اعتبر اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، منجزات المرأة الإماراتية، نتاجاً لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في النهوض بالقطاع النسائي، وتمكينه من العطاء والمشاركة في مسيرة التنمية.

وعبر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن اعتزازه بجهود المرأة وريادتها في مختلف المجالات، وتفانيها في سبيل العطاء في بيئة التسامح والمحبة التي تعتبر الصفة الغالبة على مجتمعنا.

عطاء كثير

قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، الذي يعد فرصة للتأمل في التقدم، ونشيد بما حققته المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرأة العسكرية على وجه الخصوص من إنجازات بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن جنبا إلى جنب أخيها الرجل.

عناية خاصة

أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أولت المرأة عناية خاصة، وهيأت لها كل أسباب النجاح، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والتطور وبناء الدولة، وباتت المرأة الإماراتية في ظل برامج التمكين السياسي تتبوأ أرفع المناصب القيادية في الدولة، حيث تتولى المرأة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وتعتبر أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي، مشيداً في هذا الصدد بجهود سمو (أم الإمارات)، في تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارات، إضافة إلى الحضور القوي للمرأة في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية، فهي الوزيرة، والبرلمانية، والسفيرة، والمهندسة، ورائدة الأعمال، وغيرها من المجالات.

تمكين المجتمع

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم لتمكين المجتمع عن طريق المرأة، حيث توفر الدولة البيئة الداعمة لتمكين وريادة المرأة وتفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة بما أسهم في تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات غير مسبوقة ووصولها إلى أعلى المراتب بجدارة واقتدار، تشارك في مسيرة التطوير والتنمية في مختلف القطاعات التنموية التي تعتمد على الإبداع والابتكار، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، وأبحاث الفضاء، والأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا صناعة الطيران وغيرها».

رمز للتنمية

أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن المرأة في دولة الإمارات كانت ولاتزال رمزاً للتنمية الشاملة والمستدامة، وتشكّل حجز الزاوية في المشهد الحضاري المزدهر التي تعيشه الدولة في مختلف المجالات.

وقال: «نحتفي في هذا اليوم من كل عام، بالمنجزات التي حققتها المرأة الإماراتية على كافة الأصعدة، حيث باتت مثالاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، وذلك انطلاقاً من الرعاية الكريمة التي منحتها «أم الإمارات»، والدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة.

تكريم للمرأة

قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة: يعتبر الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تكريماً للمرأة في مختلف أنحاء العالم، وفرصة للاطلاع على إنجازات النساء في العالم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص بما ينعكس استقراراً ورخاءً على المجتمعات. ونحن في دولة الإمارات، نعتز بالمرأة الإماراتية ونكرمها في كل يوم، تقديراً لجهودها ومكانتها، ودورها في تعزيز مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، حيث أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات النوعية، في شتى المجالات العلمية، والرياضية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها.

مناخ داعم

أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة أن تزويد المرأة بالأدوات والموارد بما ينسجم مع خصوصية أعمالها، يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية حققت مكانة مرموقة في قطاع الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة في الدولة التي توفر مناخا اقتصاديا داعما للرجال والسيدات على حدٍ سواء.

عصر مجيد

وجهت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «المباركة» أسمى آيات العرفان والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دورها الرائد في النهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها وتهيئة البيئة المعززة لإبداعها واعتبارها شريكا أصيلا في المجتمع جهدا وعطاء ومساهمة في مسيرة النهضة الحضارية للوطن.

وقالت: إن المرأة الإماراتية تعيش عصرا مجيدا في مسيرتها.

شريكة فاعلة

أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن يوم المرأة العالمي يمثل احتفاءً عالمياً بالنجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، دون التخلي عن تراثها وهويتها، والتزامها المستمر بأن تكون شريكة فاعلة في الخير والعطاء. مثمناً ما بذلته موظفات المعهد من تفان وإخلاص في حفظ الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الحضارية لدولة الإمارات.

وأضاف المسلم: «ليس هناك أجمل من ذكر المعروف والاعتراف بالجميل، ومن أهم ما نذكره في هذا المقام فضل المرأة العاملة، التي وقفت جنباً إلى جنب مع الرجل لتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية الوطنية في البناء والعمل، وأصبحت قادرة على الإبداع والتميّز في جميع القطاعات التي تعمل فيها بكل كفاءة واقتدار».

نصف المجتمع

قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: «لا يمكن لمجتمعٍ أن يحلق بعيداً في سماء التقدم والنمو والازدهار معتمداً على جناح واحد دون الجناح الآخر، وهكذا هي المرأة فهي نصف المجتمع وركيزة التطور والنمو ومربية الأجيال، ومنها تُستلهم أسمى القيم والمبادئ الإنسانية لتحقيق النهضة والتقدم وإثراء الحضارة البشرية، ويحتفي العالم باليوم العالمي للمرأة، لتقديم التحية والتقدير للأم والزوجة والأخت والابنة لعطائهن غير المحدود، وإسهاماتهن الهائلة في تحقيق استقرار المجتمع في جميع أنحاء العالم».

حضور فاعل

قالت ندى عسكر النقبي، المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، «إن المرأة الإماراتية سجلت حضوراً فاعلاً في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والتعليمية، واستطاعت في المجال الرياضي أن تعزز مكانها على منصات التتويج في الكثير من الفعاليات والبطولات ما جعلها محل تقدير واهتمام في المحافل المحلية والإقليمية».

دعم وتشجيع

قالت فاطمة الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «في اليوم العالمي للمرأة، نتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى القيادات النسائية في الدولة، لجهودهن في دعم وتشجيع المرأة الإماراتية وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لها لتحقيق الإنجازات والوصول إلى أعلى المناصب، وترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية في الدولة.

مناسبة مهمة

أكدت ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن يوم المرأة العالمي مناسبة مهمّة تذكّرنا جميعاً بالدور الكبير والمحوري للمرأة على صعيد الأسرة والمجتمع برمّته، لافتة إلى أن المرأة الإماراتية قطعت شوطاً طويلاً في مضمار الإنجازات التاريخية فهي الآن شريك فاعل في تقدم الدولة ورفعتها، ومساهم أساسيّ في مسيرة النهضة المجتمعية التي تمضي بخطى واسعة نحو الازدهار والتحقق، مشيرةً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يتطلب بذل مزيد من الجهود، لضمان حصول النساء على الدعم والبيئة المحفزة على التميز.

أعلى المراتب

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن المكانة التي تحظى بها بنت الإمارات، ووصولها إلى أعلى المراتب في ميادين العلم والعمل، ما كانت لتتحقق لولا اهتمام ورعاية قيادة الدولة الرشيدة، وحرصها على فتح المجال لها للمشاركة بفاعلية في النهضة المعاصرة التي تشهدها البلاد.

تحقيق العدالة

قالت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة «القلب الكبير»: يعود يوم المرأة العالمي سنوياً ليذكرنا كمؤسسات وأفراد بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بتنمية مكانة المرأة ودورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على حد سواء، صحيح أن اليوم العالمي للمرأة جاء ليتوج نضال المرأة عبر التاريخ في سبيل اكتساب حقوقها كشريكة فاعلة في مختلف نواحي الحياة، لكننا من الضروري أن نتساءل اليوم كيف للدول النامية أن تحقق نسباً عالية من النمو والاستدامة إذا بقيت شريحة أساسية من قوة هذه البلدان غير قادرة على تحصيل العلم وبالتالي لن تكون قادرة على العمل، لا بد لنا أن نبذل مزيداً من الجهود لنحتفي بيوم المرأة العالمي كما يليق لهذا اليوم أن يكون، تتويجاً لإنجازات تحقيق العدالة في الفرص من أجل أن تبقى كرامة النساء صمام أمان لكرامة المجتمعات.

تمكين المرأة

قالت حنان المحمود، المديرة التنفيذية لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: يعود يوم المرأة العالمي في شهر مارس من كل عام، ليذكرنا بأهمية ما أنجزته النساء على مر العقود الماضية من تقدم ونجاحات تمثلت في تحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين في مجالات العمل والحقوق الأساسية التي تراعي إنسانية كل فرد في المجتمع. ونحن في دولة الإمارات، نقدم كل يوم نموذجاً متميزاً عن مفهوم تمكين المرأة الذي كرسه آباؤنا المؤسسون وقادة الإمارات وسيدات رائدات من مجتمعنا حتى أصبحت المرأة الإماراتية بارعة في كل الميادين، هدفها ليس منافسة الرجل بل الشراكة والتعاون معه من أجل تماسك الأسرة.

النهوض بالفكر

أكد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن رؤية القيادة الرشيدة مكنت المرأة من النهوض بفكرها وعملها من أجل الخير والنجاح لأسرتها ومجتمعها ووطنها، ومنحها مجالاً أوسع لتحمل مسؤولياتها في جميع مواقع العمل، لتكون عنصراً مؤثراً ومساهماً فاعلاً في تحقيق التنمية الشاملة.

خصوصية فريدة

أكدت خولة السركال، المديرة العامة لنادي سيدات الشارقة، أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يتميز في دولة الإمارات بخصوصية فريدة جعلته حدثاً متواصلاً على مدار السنة، من خلال الدعم الكبير والرعاية التي توليها قيادتنا الرشيدة للعنصر النسائي والتي أرسى مبادئها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أسهمت المرأة الإماراتية في مسيرة نهوض الدولة وتطورها، حتى باتت عنصراً رئيسياً وفاعلاً في مختلف القطاعات والمجالات.

دعم كبير

أكد خلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن ما تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيقه من إنجازات يرجع إلى الدعم لكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لها في مختلف المجالات، واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

قال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالانابة: إن تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات يأتي ترجمة للنهج الرشيد لقيادتنا الحكيمة التي حرصت ومازالت على تمكين المرأة الإماراتية على كل المستويات، وإزالة العقبات من أمامها لتأخذ حقها الطبيعي في المواطنة المتكافئة وفي المشاركة التنموية من موقع الأهلية والكفاءة.

الكثير من الفخر

أكدت أمل العفيفي الأمينة العامة لجائزة خليفة التربوية أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس كل عام يحمل في ثناياهُ الكثير من الفخر والاعتزاز بالنموذج الإماراتي الذي سجلته المرأة الإماراتية على مختلف الصُعد المحلية والإقليمية والدولية من خلال رعاية القيادة الرشيدة وتمكينها لها وكذلك من خلال الدعم والتوجيه والمؤازرة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.