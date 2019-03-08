شكرا لقرائتكم خبر عن روضة المروج تحصد جائزة «لغتي» للعمل المسرحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرمت مبادرة «لغتي»، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، في الدورة الرابعة من جائزة «لغتي للعمل المسرحي»، الأولى من نوعها، والتي تستهدف طلاب مرحلة رياض الأطفال بإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته المبادرة، بحضور حصة الخاجة مدير «منطقة الشارقة التعليمية»، والدكتور عيسى الحمادي، مدير «المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج»، وبدرية آل علي مديرة المبادرة، وأحمد الماجد عضو لجنة التحكيم، إلى جانب مجموعة من معلمات رياض الأطفال بالشارقة وطلابهن، وأولياء أمورهم.

وفازت بالمركز الأول «روضة المروج»، عن العمل المسرحي، الذي حمل مفهوم «مهن وأقارب»، وبالمركز الثاني «روضة خورفكان 1» عن مفهوم «أيام الأسبوع»، وفازت بالمركز الثالث «روضة الياسمين» عن مفهوم «أيام الأسبوع»، و«روضة أسماء» بجائزة «أفضل أزياء»، أما جائزة «أفضل ديكور» فكانت من نصيب «روضة القرائن».

وشملت المشاركات رياض الأطفال ضمن منطقة الشارقة التعليمية؛ وهي: الخان، والثميد، والياسمين، وخورفكان 1، والقرائن، وأسماء، والمروج.

ونالت الروضة الفائزة بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، والفائزة بالمركز الثاني 7 آلاف درهم، بينما حصلت الروضة الفائزة بالمركز الثالث على جائزة 5 آلاف درهم.

كما خصصت المبادرة، جائزة مالية لجميع رياض الأطفال المُشاركة، وقدرها ألفي درهم ل«الأداء المتميز الجماعي»، وجائزة تشجيعية بألفي درهم لأفضل ديكور، ومثلها لأفضل أزياء.

وفي كلمة ألقتها خلال حفل التكريم، أشارت بدرية آل علي، إلى أن جائزة «لغتي للعمل المسرحي»، التي انطلقت في عام 2016؛ تعبر عن رؤية إمارة الشارقة في الاستثمار بالأجيال الجديدة، والارتقاء بقدراتها، مؤكدةً أن كل ما عرضه الأطفال من أعمال، وما قدموه من إبداع، يدفع الجائزة و«مبادرة لغتي» إلى دعوتهم لمواصلة مسيرتهم في استكشاف جمال اللغة العربية، والمحافظة عليها لتظل جسراً بين الماضي والمستقبل، وسبيلاً لبناء مجتمعاتنا، والمحافظة على هويتنا الحضارية.

وأضافت آل علي: «إن تحقيق أهداف الجائزة هو الفوز الحقيقي، الذي نسعى إليه، فعندما يعتلي أحد الأطفال منصة، أو يقف محاوراً، أو معبراً عن أفكاره؛ من خلال قصة ألفها، أو عمل مسرحي تحمل فصولُه ثراءً لغوياً ورسالة ملهمة، نكون قد حققنا مرادنا وأهدافنا في (مبادرة لغتي)».

وأوضحت: «إن دورة هذا العام شهدت مشاركة 10 من رياض الأطفال بالشارقة؛ حيث تنافست بلغة فصيحة؛ من أجل حصد جوائز لغتي للعمل المسرحي 2019، قدم فيها الأطفال أعمالاً تميزت بمهارات ووعي خطابي، وبلاغة زادتها فصاحة اللغة جمالاً».

وتوجهت مديرة المبادرة، بالشكر إلى رياض الأطفال، من الطلبة والمعلمين والمشرفين، على جهودهم، التي جعلت منهم نماذج إلهام لمختلف الأطفال والعاملين في المؤسسات التعليمية، كما توجهت بالشكر إلى لجنة تحكيم الجائزة على جهودها المتميزة في اختيار الفائزين، الذين قدموا أعمالاً مسرحية فريدة تكشف أهداف الجائزة، وتؤكد حجم الطاقات والمواهب، التي يمتلكها أبناؤنا.

ومن جانبه، أعرب حسن رجب، المخرج المسرحي ورئيس لجنة تحكيم الجائزة، عن سعادته بأن يكون جزءاً من مشروع التنمية الثقافية، وتطوير مسرح رياض الأطفال في الشارقة. ونوّه رجب إلى تقدير اللجنة لما بذل من جهود في إنجاح أحداث وفعاليات هذه الدورة، ووصولها إلى الدورة الرابعة. كما أشاد بالتعاون الملحوظ بين إدارة الجائزة ورياض الأطفال المشاركين؛ من حيث تذليل كافة العقبات؛ من أجل تقديم عروض مسرحية واعية ومدروسة؛ ساهمت في تنمية خيال الطفل وتوسيع مداركه.