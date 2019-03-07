دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقيم دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب حظر معدات الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.

رداً على الحظر الذي فرض على العملاق الصيني مؤخراً عبر الحكومة الأمريكية، قررت شركة هواوي الرد عبر أروقة المحاكم وذلك عبر دعوة قضائية وجهت من خلالها تهم للحكومة الأمريكية بالحظر الغير دستوري لمعدات الشركة مما يسبب الضرر لسمعة هواوي في الأسواق العالمية.

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بدأت الحكومة الأمريكية حملة ضد العملاق الصيني هواوي في الفترة الأخيرة، لحظر المعدات الخاصة بها في الولايات المتحدة، حيث أكدت على أن شركة هواوي تشكل تهديد أمني على الولايات المتحدة.

وقد عقدت شركة هواوي مؤتمر لتوضح تداعيات الحظر الذي بدأته الولايات المتحدة، كما أضافت أن الحكومة الأمريكية لم تعطي شركة هواوي الفرصة للدفاع قبل فرض الحظر، مما أدى إلى الأضرار بسمعة الشركة.

أيضاً أوضحت شركة هواوي خلال المؤتمر أن الإختراقات التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى تسريب البيانات على شبكة الإنترنت، يعود إلى المستوى الأمني الضعيف لشبكة الإنترنت في الولايات المتحدة، كما أكدت على أن هذه الإختراقات لا ترتبط بشركة هواوي.

كما أكدت هواوي على أن الحظر المفروض من الحكومة الأمريكية يعيق المنافسة في سوق تطوير معدات شبكات الجيل الخامس، كما أكدت على أن تقنية معدات الشركة هي الأفضل مما يسبب الأضرار لإقتصاد الولايات المتحدة أيضاً.

أيضاً أشار المتحدث باسم هواوي أن الكونجرس الأمريكي فشل في الإعلان عن أي دليل واضح يؤكد الإدعاءات الموجهة للشركة، مما يؤكد على أن هذا الحظر غير قانوني.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقيم دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب حظر معدات الشركة ظهر على التقنية بلا حدود.