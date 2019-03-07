دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إطلاق تطبيق Big Bang AR بالشراكة بين قوقل و CERN

الانفجار العظيم أو ما يُعرف باسم Big Bang بالإنجليزية، هو علم الكون الفيزيائي والسائد حول نشأة الكون، حيث لم يشهد أي شخص هذا الحدث، ولكن يمكن التقاط بعض الحقائق والنظريات الخاصة بهذا الحدث باستخدام تطبيق جديد يحمل اسم Big Bang AR، وقد تم تطويره بالمناسبة بالشراكة مع شركتي قوقل و CERN.

ولعلك لاحظت أن التطبيق يدعم الواقع المُعزز، وهذا الشيء يجعل من التطبيق أكثر من رائع، حيث بالإستعانة بهذه التقنية، يمكن مسك الهاتف بيد، وعرض الكون باليد الأخرى وهي في الهواء، كما ولو أنه عرض تلفزيوني ممزوج بالخيال العلمي.

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ومع التطبيق يمكن إيقاف تقدّم الزمن لتطوّر الكون، وهناك زر كاميرا لالتقاط صورة بالواقع المعزز للكون بيدك ومشاركتها مع أحدهم، فضلًا عن دعم التطبيق للصوت، كذلك يتضمن بعض الترجمات لبعض اللغات، أخيرًا تطبيق Big Bang AR متاح بشكل مجاني وكامل سواء على أندرويد أو iOS، ويمكنك تحميله من هنا أو هنا على التوالي.

التدوينة إطلاق تطبيق Big Bang AR بالشراكة بين قوقل و CERN ظهرت أولاً على عالم التقنية.