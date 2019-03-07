مصر: حريق ضخم في مركب نيلي بـ"كورنيش المعادي"

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي، وانتقل رجال الإطفاء لإخماده.
ونقلت بوابة الوطن المصرية عن مصدر أمني، أن الحريق ضخم ويكافح رجال الحماية المدنية لإخماده وجار الوقوف على ملابساته ووجود ضحايا من عدمه.
وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
من جانبه، قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، لموقع "مصراوي":
إن الحريق الذي اندلع في مركب نيلي بكورنيش المعادي لم يسفر عن ضحايا.
وتابع: "سيارات الإسعاف تحركت لموقع الحريق تحسبًا لوقوع أية مصابين".
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