السيسي يوجه بطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر

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وتابع البيان، "كما وجه الرئيس بطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة".
يذكر أن مصر وقعت اتفاقية، اليوم الخميس، مع شركة "ديا" الألمانية للطاقة، للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج زيت، في خليج السويس شمال شرقي مصر.
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