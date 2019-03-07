السيسي يوجه بطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر

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القاهرة — سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان إن "الرئيس المصري وجه بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول، بالإضافة إلى تكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز".

وتابع البيان، "كما وجه الرئيس بطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة".

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية، اليوم الخميس، مع شركة "ديا" الألمانية للطاقة، للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج زيت، في خليج السويس شمال شرقي مصر.