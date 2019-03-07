بالفيديو... أول لقطات حريق "كورنيش المعادي" في مصر

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تداولتها وسائل إعلام مصرية، أن الحريق كان هائلا، فيما أظهرت مقاطع أخرى سيارات الإطفاء وهي تهرع إلى موقع الحريق.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي، وانتقل رجال الإطفاء لإخماده.

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