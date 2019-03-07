وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تداولتها وسائل إعلام مصرية، أن الحريق كان هائلا، فيما أظهرت مقاطع أخرى سيارات الإطفاء وهي تهرع إلى موقع الحريق.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي، وانتقل رجال الإطفاء لإخماده.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... أول لقطات حريق "كورنيش المعادي" في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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