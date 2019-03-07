انطلاق فعاليات مؤتمر دولي حول اليمن في نيويورك

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

انطلقت مساء الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي حول اليمن، في مدينة نيويورك الأمريكية، لمناقشة أبعاد الأزمة الإنسانية، وفرص السلام في البلد الذي مزقته الحرب.

وينظم المؤتمر الدولي، "مؤسسة توكل كرمان الدولية"، وجامعة "فوردهام"، تحت عنوان "المؤتمر الدولي حول اليمن: أبعاد الأزمة الإنسانية وآفاق السلام".

وأعلنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، عبر حسابها على "تويتر"، انطلاق فعاليات المؤتمر مساء الخميس.

والأحد الماضي، قال بيان صادر عن المؤسسة، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن المؤتمر سيعقد في جامعة فوردهام للقانون، في 7 مارس/ آذار.

وأضاف أنه سيشارك في المؤتمر 4 شخصيات نالت جائزة نوبل للسلام، وهم: توكل كرمان، وشيرين عبادي، وليما غبوي، وجودي وليامز، فضلا عن خبراء بارزين.

وورد في البيان أنه في ظل استمرار الحرب المدمرة باليمن، مع وجود ملايين على حافة المجاعة، يجتمع 4 من حائزي جائزة نوبل للسلام، في نيويورك لحضور مؤتمر عالمي حول اليمن.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الأسباب الجذرية للنزاع في اليمن، والصراعات الداخلية، والأدوار التي تلعبها القوى الإقليمية والدولية.

فضلا عن الأبعاد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، واتفاقات السلام، وسبل الدفع بالعجلة إلى الأمام، وفق بيان نشرته المؤسسة في فبراير/ شباط الماضي.

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