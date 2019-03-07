محاولة لتهريب 2.3 مليون ريال سعودي داخل كراتين تمور

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب (2,354,000) ريال سعودي إلى خارج المملكة.

وأوضحت الجمارك السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأموال كانت مخبأة داخل كراتين تمور.