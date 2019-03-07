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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكن جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب (2,354,000) ريال سعودي إلى خارج المملكة.
وأوضحت الجمارك السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأموال كانت مخبأة داخل كراتين تمور.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة لتهريب 2.3 مليون ريال سعودي داخل كراتين تمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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