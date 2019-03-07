العمل: هذه أسباب انخفاض معاش #الضمان وعدم الصرف لبعض الفئات

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن سبب انخفاض أو عدم صرف مبلغ الدعم للبرامج المساندة لبعض الفئات الضمانية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك جاء نتيجةً لخلل تقني، ويجري العمل حالياً على معالجته، وسيتم إعادة صرف مبلغ الدعم للمتأثرين بأثر رجعي خلال الأيام المقبلة.
وكان عدد من المستفيدين فوجئوا بانخفاض مبلغ الاستحقاق الشهري لهم، بينما فوجئ البعض الآخر بأن الدعم لم ينزل في حساباتهم البنكية.
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