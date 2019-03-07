انت الان تتابع رفض استلام رسالة تطعن في دستورية ترشح بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

قال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس، إن المجلس الدستوري الجزائري رفض استلام رسالة المحامين التي تطعن في دستورية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأعاد المجلس الدستوري في الجزائر نشر شروط الترشح لرئاسة البلاد، يوم الأحد الماضي، في بيان تذكيري لا يتضمن إلزام المرشح بالحضور بنفسه لتقديم أوراق ترشحه. ويأتي نشر البيان التذكيري في وقت قالت فيه حملة بوتفليقةـ إن مدير الحملة عبد الغني زعلان سيقدم ملف الترشح إلى المجلس الدستوري، في إشارة إلى عدم حضور الرئيس.

ويزيد عدم ظهور بوتفليقة من الغضب الشعبي الرافض لخوضه الانتخابات، كونه يعاني تدهورا واضحا في حالته الصحية. وذكر المجلس الدستوي في بيانه: "يتم إيداع الملف من قبل المترشح على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، مقابل وصل استلام كل يوم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت"، لكن لم يذكر بإن على المرشح إيداع الملف