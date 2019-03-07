تتخطى 140 ألف دولار.. تعرف على هدايا قادة الدول لترامب خلال جولاته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن حجم الهدايا التي تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد أسرته خلال جولاته الخارجية، في عامه الأول بالبيت الأبيض.

أشارت الصحيفة إلى أن ترامب وعائلته تلقوا هدايا بقيمة تتخطى 140 ألف دولار أمريكي، من قادة دول أجنبية مثل الصين والسعودية والبحرين.

ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الصين والسعودية كانتا من أكثر الدول سخاءً مع ترامب في عام 2017. حيث منح الرئيس الصيني تشي جين بينج نظيره الأمريكية والسيدة الأولى ميلانيا ترامب لوحة مزخرفة بخط اليد تبلغ قيمتها حوالي 14 ألف دولار، بجانب طاقم أطباق من البورسلين قيمته 16.250 دولار.

أما القادة العرب الذين منحوا ترامب وأسرته الهدايا الثمينة، جاء على رأسهم السعوديون الذين منحوا عائلة الرئيس الأمريكي هدايا قيمتها تتجاوز 24 ألف دولار.

شملت الهدايا قلادة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قيمتها حوالي 6400 دولار، وأخرى من ولي عهد البحرين سلمان بن حمد كانت عبارة عن مجسم لطائرة مطلي بالذهب قيمته حوالي 4850 دولار.

تلقى ترامب هدية أيضًا تمثالا من البرونز لثلاثة حيوانات من المها قيمته 3700 دولار، ووصله من ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد.

حصل الرئيس الأمريكية، بحسب الصحيفة البريطانية، أيضًا على عملات نقدية ذهبية من أمير الكويت قيمتها حوالي 1160 دولار، وعطر بقيمة 1260 دولار من رئيس وزراء سلطنة عمان.

كما حصلت أسرة ترامب أيضًا على نسخ من الكتاب السماوي اليهودي خلال زيارتهم لمدينة القدس المحتلة، وقيمتهم بلغت 4500 دولار.

منح القائمون على كنيسة القيامة قلادة من الذهب والألماس لأسرة الرئيس الأمريكي وتبلغ قيمتها 5800 دولار.

وقبل الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس، والتي أغضبت السلطة الفلسطينية، منح الرئيس محمود عباس لدونالد ترامب والسيدة الأولى هدايا كريمة تبلغ قيمتها حوالي 6770 دولار.

وبخصوص القادة الأوروبيين، منحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترامب هدية عبارة عن أقلامًا من طراز "مونت بلانك" بقيمة 5264 دولار. في حين منحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خريطة للولايات المتحدة عام 1783 تبلغ قيمتها حوالي 1100 دولار.

كما منح بعض القادة الآخرين حول العالم للرئيس الأمريكي هدايا تعبر عن غرور ترامب. على سبيل المثال، منح رئيس وزراء فيتنام الرئيس الأمريكي لوحة شخصية له أمام العلم الأمريكية. في حين أن الرئيس البولندي أعطى ترامب ألبوم صور بعنوان "الرئيس دونالد ترامب في نيويورك"، وتبلغ قيمة الألبوم حوالي 850 دولارا، وشمل صورًا بالأبيض والأسود لترامب وبرجه في الولايات المتحدة.

حصلت ميلانيا ترامب أيضًا على مجموعة من الملابس كهدايا، وأيضًا مجوهرات وقطع فنية، فمنحت المملكة العربية السعودية لميلانيا هدايا بينها عباءة قيمتها 1500 دولار.

وكان لجاريد كوشنر مستشار ترامب وزوج ابنته نصيبًا من الهدايا في رحلاته الدبلوماسية، ووصل عددها إلى ست هدايا في عام 2017. كان أغلاها الهدية التي تلقاهما من ملك الأردن عبد الله الثاني، وهي عبارة عن قلم حبر قيمته 3360 دولار.