فيديو| التحالف يدعم قبائل حجور في حجة أمام الحوثيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، سابع عملية إنزال جوي لدعم قبائل حجور، فيما استهدفت غارات للتحالف تعزيزات للحوثيين المدعومين من إيران كانت في طريقها إلى حجور.



وكشفت مصادر حقوقية عن مقتل 52 مدنياً وإصابة نحو 180 آخرين، جراح بعضهم خطيرة، من جراء قصف مليشيا الحوثي الموالية لإيران، قرى قبائل حجور بمديرية كُشر بمحافظة حجة، غربي اليمن.



وقال بيان صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة، إن قصف الحوثيين وحصارهم لمناطق قبائل حجور منذ أكثر من 40 يوماً، أجبر 48 ألف شخص على النزوح يمثلون 2200 أسرة.



ولجأت بعض الأسر الهاربة من القصف العشوائي إلى 22 مدرسة، واتخذتها مساكن لها؛ لعدم وجود مخيمات إيواء.



وأكد البيان سيطرة المتمردين على 126 مزرعة خاصة بالمواطنين، وتدمير 25 مزرعة عبر استهدافها بالقذائف، فيما منعت المياه عن 247 مزرعة، مما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.



وفجرت مليشيا الحوثي 20 منزلاً، منها 13 منزلاً بقرية النامرة، ومدرسة واحدة على الأقل ومسجداً، فضلاً عن تعرض 1750 منزلاً لأضرار، وتعطيل 115 مدرسة، وحرمان نحو 20 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم.



كما تعرضت 45 مدرسة للقصف، فيما حولت مليشيا الحوثي 8 مدارس أخرى إلى ثكنات عسكرية لعناصرها.



ودمر القصف 5 أسواق، مما حرم 2500 أسرة من التجار والعاملين فيها من تجارتهم ومصدر دخلهم الشهري.



ووفق "سكاي نيوز" وصفت المنظمات الحقوقية في حجة الجرائم الحوثية بحق المدنيين بأنها جرائم حرب، حيث تطبق المليشيا الحصار على 141 ألف نسمة من السكان، تمنع دخول الغذاء والماء والدواء، من خلال استحداث 14 نقطة عسكرية من جميع الجهات.



وحذر البيان من وقوع كارثة إنسانية وانتهاكات بحق أبناء قبائل حجور، وتحويل المنطقة إلى أرض محروقة.



ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في إدانة هذه الجرائم والضغط على مليشيا الحوثي من أجل وقف الاعتداءات على أبناء حجور.