ماذا يحدث في اليمن؟.. احتجاجات بين قوات تابعة للإمارات ونائب الرئيس هادي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اندلعت احتجاجات في عدن جنوب اليمن لليوم الرابع على التوالي بعد مقتل أحد الشباب ويسمى «رأفت دنبع» والشاهد الوحيد على قضية اغتصاب أحد الاطفال وسط تراشق إعلامي بين قوات مكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات وقيادة المنطقة العسكرية الأولى التابعة للواء محسن الأحمر نائب الرئيس هادي.

وعلى إثر الحادثة والاحتجاجات، تصدر هاشتاج «حضرموت الوادي تنتفض» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد محاولة حزب الإصلاح – الذراع السياسية لجماعة الإخوان استغلال الاحتجاجات على خلفية مقتل المواطن «رأفت دنبع» في عدن – بحسب تقارير إعلامية.

بداية، طالب ثابت سالم العولقي، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، تخليص وادي حضرموت من قوات المنطقة العسكرية الأولى وتمكين النخبة الحضرمية من تحمل مسؤولية إدارة محافظاتهم وتأمينها وهو السبيل الوحيد لقطع دابر الجماعات الإرهابية.

وقال مسعد الصيعري تعليقا على الهاشتاج، إن قوات المنطقة العسكرية الأولى تعمل على تهريب الأسلحة للحوثي والقاعدة بجانب تهريب المخدرات، والاستيلاء على إيرادات منفذ الوديعة خير دليل على دعم مليشيات الحوثي، مطالبًا بانتقال إدارة المنفذ لأبناء حضرموت.

وأكد حساب تحت اسم «الثائرة الجنوبية» أن أبناء وادي حضرموت يطالبون بتولي النخبة الحضرمية زمام الأمور لتأمين الوادي من الاغتيالات والتخريب ويطالبون برحيل القوات الشمالية من منطقتهم.

وقال ماجد الكلدي، أحد المواطنين: إن وجود قوات الأحمر في الوادي هو خنجر مسموم وقنبلة موقوته في خاصرة حضرموت خاصة والجنوب عامة ولابد من تكاتف جميع أبناء الجنوب لطرد الإرهاب.

وأوضحت منى مصطفى، ناشطة جنوبية، أهمية رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى، لأن معسكراتها وكر للإرهاب فمنها تنطلق أذرعها لنشر الموت في أبناء الوادي سواء كانوا مواطنين أو جنود ولن يتم إيقاف هذا الانفلات الأمني المتعمد إلا إذا تم طردها واحلال قوات النخبة الحضرمية مكانها.

واندلعت فجر اليوم الخميس اشتباكات مسلحة بين قوة أمنية تابعة للحزام الأمني بعدن ومسلحين في مديرية خورمكسر .

وقالت مصادر أمنية أن قوات الحزام الأمني توجهت إلى طريق كورنيش ساحل أبين لفتحه بعد إغلاقه من قبل مجهولين لكنها تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين انتشروا في مواقع متفرقة بالقرب من وزارة النقل بخور مكسر .

وأكدت المصادر أن قوات الحزام الأمني دفعت بتعزيزات عسكرية وتمكنت من فتح الطريق بعد فرار المسلحين باتجاه الأحياء السكنية في خور مكسر .

وقال سكان محليون في مدينة خور مكسر أن المسلحين استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف ( آر . بي . جي ) في مواجهة قوات الأمن إلى أن الاشتباكات المتقطعة لاتزال مستمرة حتى الآن.

وتسببت الاشتباكات في مقتل مجند من قوات الحزام الأمني وأٌصيب آخر، أثناء فتح طريق العريش بخور مكسر، وذلك بعد استهدافهم بقذائف الأر بي جي من قبل العناصر التخريبية.

وقال المكتب الإعلامي لكتائب العاصفة، في بيان له، اليوم، "استشهد صباح اليوم الخميس، الجندي قيصر حمد صالح لقور وجرح جندي أخر أثناء قيام مسلحين بإطلاق قذائف آر بي جي على قوات الأمن والحزام الأمني إثناء فتح طريق خط العريش".

وكان مسلحون استخدموا أسطح المنازل لمهاجمة قوات الأمن، وقد تم القبض على عدد من المسلحين الذين قاموا بإطلاق القذائف على أفراد الأمن واغلبهم ينتمون إلى محافظات شمالية .

تسليم المتهمين

قال اللواء الركن محمد مساعد الأمير رئيس اللجنة المشكلة للتحقيق في مقتل الشاب رأفت دمبع، إنه سيجري تسليم المتهمين في مقتل الشاب دمبع، إلى جهات الأمنية، مساء اليوم الخميس، وذلك بحسب توجيهات وزير الداخلية ونائبه، والاتفاق مع قادة التحالف العربي وقائد مكافحة الإرهاب.

وأضاف الأمير، والذي يشغل منصب، وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة، في تصريحات صحافية له،"بحسب توجيهات الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تواصل اللجنة عملها في جمع الاستدلالات والأدلة الجنائية وقد اطلعنا على تقرير الطبيب الشرعي وماضون في جمع المعلومات وفق الإجراءات القانونية".

وأضاف قائلا: "سيتم تسليم الجناة مساء اليوم وفق توجيهات وزير الداخلية ونائبه والاتفاق مع الأخوة قادة التحالف العربي وقائد مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الجميع يحتكم للقانون ويسعى لتطبيقه ولا يوجد أي تمرد أو رفض من قبل أي جهة".

ودعا اللواء محمد مساعد المواطنين في عدن إلى ضبط النفس والسماح للجنة التحقيق إتمام عملها، مشددا على المواطنين ضرورة الابتعاد عن أعمال الفوضى والتخريب والشغب.