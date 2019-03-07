«تسخين خطوط التماس».. تصعيد الأسد يهدّد بنسف التوافق الروسي - التركي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وضع تصعيد النظام السوري عملياته في محافظة إدلب ومحيطها بشكل غير مسبوق منذ توقيع اتفاق سوتشي، العلاقة الروسية التركية أمام خيارات عدة، تتراوح ما بين إطار التفاهمات وصولًا إلى الحديث عن وجود شقاق عميق قد يصل حد الانسحاب من الشراكة من الطرفين.

أثار التصعيد العسكري الجاري هناك العديد من التساؤلات، بين هل كونه يأتي ضمن التفاهمات الروسية التركية غير المعلنة أم أنّ ذلك محاولة إيرانية لنسف اتفاق سوتشي وتخريبه، وهل تسعى روسيا للضغط على تركيا لقبول حل سياسي في سوريا وفقًا لرؤية موسكو أم سيتحول الشمال السوري برمته إلى منطقة منزوعة السلاح.

ورغم الحديث التركي عن تثبيت وقف إطلاق النار فإنّ إدلب تشهد منذ حتى ما قبل توقيع اتفاق سوتشي موجة تصعيد عسكري هائل من قِبل النظام وحلفائه، ما أدّى إلى مجازر مروعة في معرة النعمان ونزوح كامل من خان شيخون، ما أضاف أزمة إنسانية جديدة إلى الوجع السوري.

كل هذه التطورات فتحت الباب أمام الحديث عن طبيعة العلاقات بين أنقرة وموسكو ، فروسيا من جهتها تؤكّد أنّ هناك اتفاقًا حول التنظيمات المصنفة إرهابية لم يتم تنفيذه، وأنّها لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا حسب تعبير مسؤوليها، ممهدةً الطريق أمام عملية عسكرية محتملة في إدلب، تكون منظمة وبشكل فعال.

على الجانب الآخر، أعلن نائب وزير الخارجية التركي أنّ وجود متطرفين في منطقة خفض التصعيد لا يعد سببًا كافيًّا لإجراء عملية عسكرية واسعة النطاق.

كل هذه التطورات - بحسب مصادر إعلامية - دفعت أنقرة إلى طمأنة قيادة الجبهة الوطنية للتحرير بعدم حدوث اجتياح بري للمنطقة من قبل النظام وحلفائه طالما أنّ نقاط المراقبة التركية لا تزال قائمة.

وبالحديث عن التصعيد، يبدو أن رائحة إيران تفوح، فهي لديها موقف ثالث حيث تسعى لنسف اتفاق سوتشي من خلال دفع النظام ومليشياتها في سوريا لتسخين خطوط التماس.

وأكّدت مصادر إعلامية أنّ أكبر الخروق في تلك الخطوط نفّذها مقاتلون تابعون للمليشيات الإيرانية، وهو ما فرض الكثير من التساؤلات عن مصير اتفاق سوتشي.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصّلا في سبتمبر الماضي إلى اتفاقٍ يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب؛ لتجنُّب الحرب في تلك المحافظة التي يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن ثلاثة ملايين نسمة.

ونصّ الاتفاق على "الإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها"، و"يتخذ الاتحاد الروسي جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على إدلب، والإبقاء على الوضع القائم"، و"إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 - 20 كيلومتراًداخل منطقة خفض التصعيد"، و"إقرار حدود المنطقة منزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات"، و"إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة منزوعة السلاح"، و"سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة بالأطراف المتقاتلة، من داخل المنطقة منزوعة السلاح".

كما تضمّن كذلك أن "تقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة منزوعة السلاح"، "العمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية"، "واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب - اللاذقية) وإم 5 (حلب - حماة)"، و"اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، وفي هذا الصدد، يجري تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني - الروسي - التركي المشترك"، و"تأكيد الجانبين عزمهما على محاربة الإرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره".

تعقيبًا على هذه التطورات، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور سمير صالحة أنّ ما يحدث في إدلب يتم في إطار تفاهمات تركية روسية.

ويقول في تصريحات تلفزيونية: "المجموعات المتشددة في هذه المناطق غير ملتزمة بما نصّ عليه اتفاق سوتشي، وتتحرك على الأرض ليس فقط لضرب هذه التفاهمات، بل توسيع رقعة انتشارها على الأرض في جغرافيا إدلب ومناطق مجاورة".

ويضيف: "حتى الآن، لا نرى تحرك تركيًّا روسيًّا في إطار خطة مشتركة للرد على هذه التحركات، وبالتالي فإنّ هذه المجموعات تهدد بنسف التوافق، وبالتالي فمن المتوقع أنّ ما يجري سيضرب مسار العلاقات بين تركيا وروسيا".

ويشير إلى أنّ التنسيق القائم حاليًّا بين أنقرة وموسكو مرتبطٌ بشكل كبير بما يدور على الساحة المحلية والإقليمية وهو ما يؤثر على أي خيارات يتم الإقدام عليه مستقبلًا.