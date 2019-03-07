خريطة الانتخابات.. هل تنتشل تونس من التوتر السياسي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دخلت التوترات السياسية في تونس مرحلةً جديدةً، تشير توقعات إلى أنّ تنخفض حدتها خلالها، عقب الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

الهيئة المستقلة للانتخابات قالت إنّ البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في أكتوبر ونوفمبر على التوالي هذا العام.

وصرح رئيس الهيئة نبيل بفون - في مؤتمر صحفي - بأنّ الانتخابات البرلمانية ستجري في السادس من أكتوبر، على أن تجري الانتخابات للتونسيين بالخارج في الرابع والخامس والسادس من الشهر نفسه.

ووفق الهيئة، فإنَّ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ستكون في العاشر من نوفمبر، بينما تجري الدورة الثانية في غضون أسبوعين من تاريخ الأولى.

كما تنظم انتخابات الرئاسة للتونسيين خارج البلاد في الثامن والتاسع والعاشر من الشهر ذاته.

وأوضح بفّون أنه في حال لم يفز أي من المرشحين بالدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بالأغلبية المطلقة، سيجري تنظيم دورة ثانية، وأكَّد أنّ الهيئة ستشدد الرقابة على تمويل الحملات وإن ثبت وجود تمويلات مشبوهة فلن نتسامح بإسقاط قوائم في (الانتخابات) التشريعية أو حذف أسماء في (تلك) الرئاسية".

وستعمل الهيئة - وفق رئيسها - على إقناع أكبر عدد ممكن من التونسيين للتسجيل لهذه الانتخابات، علمًا بأنّ 5.7 ملايين منهم مسجلون من مجموع 8.9 ملايين يحق لهم المشاركة، وستنشر نحو ثلاثة آلاف مندوب مكلفين بالتسجيل في كامل المناطق بالفترة الممتدة بين 10 أبريل و22 مايو.

وبحسب تقارير إعلامية، فمن المتوقع أن يكون التنافس قويًّا بين حزب النهضة وحزب "تحيا تونس" الجديد بزعامة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إضافة إلى حزب نداء تونس الذي يترأسه حافظ قايد السبسي نجل رئيس البلاد، وكذلك الجبهة الشعبية وحزب التيار الديمقراطي.

وستكون هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها برعاية هيئة انتخابات مستقلة، منذ ثورة 14 يناير 2011.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنّه من المتوقع أن يحتل الملف الاقتصادي سلم أولويات الأحزاب والناخبين، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة حادة منذ سنوات، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي فجر اضطرابات مرات عدة في البلاد.

واستعدادًا للانتخابات، كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد أطلق - في يناير الماضي - حزبًا سياسيًّا جديدًا حمل اسم "تحيا تونس"، حيث قال أنصاره إنَّه يسعى إلى إعادة الاعتبار لـ"الدستوريين"، وعلى رأسهم الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، وذلك اختار محافظة المستنير التي تعد معقل بورقيبة وأنصاره مكانا لإطلاق الحزب الجديد.

إطلاق الحزب الجديد جاء إثر الخلافات التي دارت بين الشاهد من جهة، والرئيس الباجي قايد السبسي، ونجله حافظ من جهة أخرى داخل حزب نداء تونس، الذي كان الشاهد عضوًا فيه.

يقول المحلل السياسي فاضل طياشي إنّ الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات جاء للتخفيف من حدة التقلبات السياسية في البلاد.

ويضيف في تصريحات تلفزيونية: "طيلة الفترة الماضية، كان التونسيون يعيشون على وقع توترات سياسية عديدة أثّرت على الشأن الاقتصادي وكذلك على الوضع الاجتماعي، لكن الحسم بإعلان مواعيد الانتخابات ربما يخفّف من حدة الجدل السياسي الدائر في البلاد".

ويتابع: "طوال الفترة الماضية، كانت هناك تحركات لعودة المياه إلى مجاريها بأن يعود يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلى حزبه (نداء تونس)، لكن مع تقدم الوقت ربما يصبح ذلك مستبعدًا وبخاصةً أنّ مؤسسي حزب تحيا تونس عاقدو العزم على خوض الاستحقاقات الانتخابية ومنافسة بقية الأطراف وافتكاك مكان مهم على الساحة السياسية والحصول على صدارة المشهد من نداء تونس، أو حتى المرتبة الثانية من حزب النهضة".

ويستطرد: "يتضح لنا من تصريحات مؤسسي تحيا تونس والقياديين فيه بأنّه سيكون لاعبًا مهمًا على الساحة السياسية في الفترة المقبلة، لكن كل ذلك مجرد تكهنات ولا يمكن الحديث عن شيء محسوم قبل إجراء الانتخابات".

ويرى أنّ الانقسام داخل حزب النهضة يتم الحديث عنه من قِبل بعض الشخصيات لكنّه لم يتضح إلى الآن على أرض الواقع، ولم يظهر على المستوى الإعلامي، لكنّ ترشيح راشد الغنوشي أو حمادي الجبالي عن الحزب في الانتخابات الرئاسية يبقى أمرًا مطروحًا، بالإضافة إلى شخصيات أخرى تتحدث عن إمكانية ترشّحها في هذه الاستحقاق، بينهم بالقطع الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي أو حتى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.