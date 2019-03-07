دراسة حديثة: قشرة الرأس مؤشر للإصابة بمرض "خطير"

أوضحت دراسة طبية حديثة، أن وجود قشرة الرأس المزعجة لدى بعض الأشخاص، يدل على الإصابة بفطر خطير، وهو مرض "كرون" المعوي المزمن.

ووفقا لما كشفه الباحثون، ترتبط الفطريات الملاسيزية الموجودة في البشرة الدهنية وفروة الرأس، والتي توجد عادة في بصيلات الشعر البشري، وتتواجد أيضا في الأمعاء الغليظة، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

ولا تعد هذه الفطريات ضارة بالنسبة للعديدين، لكنها تكون ضارة لبعض الأشخاص أصحاب تركيبة جينية معينة، تزيد من سوء الاضطرابات المعوية.

وقال الدكتور، ديفيد أندرهيل، المشاركة في الدراسة، إن الباحثين وجدوا أن هذه الفطريات كانت أكثر شيوعا على سطح الأنسجة المعوية لدى مرضى "كرون"، أكثر من الأفراد الأصحاء.

وأوضح الباحثون أن التغييرات في الفطريات المعوية، مثل "M. restricta"، يمكن أن تكون عاملا في تفاقم الأعراض، التي تساهم في الإصابة بالأمراض لدى بعض مرضى "كرون".