تعرف على أنواع العدوى التى يمكن أن تنتقل إليك من المستشفيات

المستشفيات من أكثر الأماكن التى يمكن أن تنتقل فيها العدوى، وغالباً ما يكون جهاز المناعة لدى المرضى ضعيفاً لذا يمكن أن تنتقل لهم العدوى بسهولة ممن حولهم، فى هذا التقرير نتعرف على أنواع العدوى التى يمكن أن تنتقل لك من المستشفيات، بحسب ما ذكر موقع "caredash".

1- التهابات المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة (CaUTIs): تحدث عدوى المسالك البولية بسبب البكتيريا في الجهاز البولي، 75% من عدوى المسالك البولية التى يتم اكتسابها في المستشفى تحدث نتيجة لاستخدام القسطرة البولية، أو أنابيب تصريف البول من المثانة، وهى النوع الاكثر شيوعا من عدوى المستشفيات، حيث يعد الاستخدام الموسّع للقسطرة البولية هو أكبر عامل خطر للإصابة بالتهاب المسالك البولية، لذا من المهم إزالتها بمجرد عدم الحاجة إليها، و تشمل أعراض التهاب المسالك البولية الحمى والألم أو الإحساس بالحرقان في المثانة، والتبول بشكل متكرر.

2- العدوى التى تنتقل أثناء الجراحة: تحدث العدوى الجراحية بعد إجراء العملية في الموقع الذي أجريت فيه الجراحة، وقد تؤثر هذه العدوى على الجلد حول الجرح أو الغرز، أو قد تكون أكثر حدة وتؤثر على أجزاء الجسم الداخلية، 22% من العدوى التى تنتقل من المستشفيات تحدث أثناء إجراء عملية جراحية، وتشمل أعراضها: الحمى والاحمرار والألم والتورم حول المنطقة التي أجريت فيها عملية جراحية واستنزاف السوائل من الجرح الجراحي وتأخير الشفاء.

3- عدوى مجرى الدم، وتحدث هذه العدوى عن طريق الجراثيم التي تدخل مجرى الدم من خلال القسطرة، وهي أنبوب متصل بوريد كبير في الرقبة أو الفخذ أو الصدر، والذي ينتقل من خلاله الدواء أو السوائل أو جمع عينات الدم للاختبار، وأعراض هذه العدوى الحمى والتقرح واحمرار الجلد حول نقطة إدخال الأنبوب.

4- الالتهاب الرئوي المرتبط بالتهوية: يمكن أن يحدث هذا النوع من عدوى الرئة في مريض متصل بجهاز التنفس الصناعي للمساعدة في التنفس، من خلال أنبوب موصول في الأنف أو الفم ، أو من خلال ثقب في مقدمة الرقبة، تحدث التهابات الالتهاب الرئوي المرتبطة بالتهوية عندما تنتقل الجراثيم الموجودة على أنبوب التنفس إلى الرئتين، كما أن الاستخدام جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بالالتهاب الرئوي.

5- عدوى تنتقل من مريض لآخر MRSA، وتنتشر من الاتصال بين شخص وآخر وكذلك من المعدات الطبية الملوثة (مثل السماعات الطبية).