"تهديد وابتزاز بصور فاضحة".. جرائم على فيس بوك أزعجت الفتيات

تعددت جرائم الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، في أشكال وأنماط مختلفة، كان أبرزها تهديد الفتيات والسيدات بـ"صور فاضحة"، وابتزازهن بغرض الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقات غير شرعية.

مسلسل ابتزاز السيدات بـ"الصور"، التي يحصل عليها أشخاص بطريقة ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متواصل، وكانت آخر حلقاته اليوم، بعدما ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات القبض على عامل زراعي يبلغ من العمر 25 عامًا، مقيم بالبحيرة، وذلك بتهمة اختراقه لـ 1003 حسابات "فيسبوك" خاصة بسيدات، وابتزازهن بصورهن الخاصة، للاستيلاء على أموال.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها، حيث انتشرت الكثير من وقائع ابتزاز السيدات خلال مواقع الإنترنت، ففي يونيو الماضي، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من فتاة، اتهمت فيها خطيبها السابق، باختراق حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وهددها بنشر وإرسال صورها لأي شخص يتقدم لخطبتها، لتلقي أجهزة الأمن القبض على الشاب، وواصلت التحقيقات معه.

وفي الشهر نفسه، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، لموظف، بعد اتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها العارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تواصل المتهم مع المجني عليها من خلال تطبيق "واتساب"، وأوهمها أنه ضابط شرطة، ويرغب في الارتباط بها والزواج منها، لترسل له الفتاة بعد ذلك صور خاصة لها، فيقوم الشاب المحتال بابتزازها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبًا منها دفع مبلغ مادي كبير.

وبعد مرور شهر من الواقعتين السابقتين، أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس طالب على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب اتهامه بابتزاز فتاة وتصويرها في أوضاع مخلة بالمعادي.

وذلك بعدما توجه والد الفتاة بتقديم بلاغ، أفاد فيه أن ابنته الطالبة بمرحلة الثانوية، تعرضت لواقعة ابتزاز من أحد الشباب التي لم تكن على معرفة به، والذي هددها بنشر صور فاضحة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، طالبًا منها تصويرها في أوضاع مخلة.

وفي أغسطس الماضي، ابتز شاب، حاصل على بكالوريوس إعلام تربوي، بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، موظفة، حيث هددها بنشر صورها العارية، وذلك بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية لمدة 6 سنوات، ورفض أهل البنت لخطبتيهما.

فقام الشاب بالانتقام من حبيبته، وهددها بنشر صور خاصة بها، إن لم تدفع له مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، وبالفعل قامت الفتاة بدفع المبلغ خوفًا من فضيحتها، ثم تقدمت ببلاغ ضده، حيث تمكنت المباحث الجنائية من إلقاء القبض على الشاب، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي الشهر الماضي، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، السجن لمدة 10 سنوات، على عاطل، بعدما هدد ربة منزل بنشر صورها العارية على موقع "فيسبوك".

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما هدد المتهم المجني عليها بنشر صورها الخاصة، وذلك بعد اختراق حسابها الشخصي على "فيسبوك"، كما أنه اتصل بزوجها وطلب منه مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه.

ومع التحري والبحث، تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.