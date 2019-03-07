الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيات فور خروجهن من باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة، الواقعة عند الجزء الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 سيدات ومواطنا فلسطينيا فور خروجهم من باحات الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مقبرة باب الرحمة، وقاموا بأداء طقوسهم الدينية وشكلوا حلقات الرقص والغناء كما داسوا على المقابر، مما أدى اندلاع مشادات مع الشبان الفلسطينيين المتواجدين في المقبرة، واقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية المكان وأخرجتهم منه.

ومن جهة ثانية أوقفت قوات الاحتلال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس عند خروجه من المسجد لعدة دقائق ثم أخلت سبيله.

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