الرئيس العراقي: مقاتلو "داعش" الأجانب قد يواجهون الإعدام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس العراقي برهم صالح في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" التي تصدر بالإنجليزية في أبوظبى إن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.
ونقلت الصحيفة عن صالح قوله على موقعها الإلكتروني إن مقاتلي الدولة الإسلامية "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما تصدر عليهم أحكام بالإعدام إذا ما أُدينوا". (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية -الرئيس العراقي: مقاتلو الدولة الإسلامية الأجانب قد يواجهون الإعدام
- Source: Reuters
بغداد 7 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس العراقي برهم صالح في مقابلة مع صحيفة (ذا ناشيونال) التي تصدر بالإنجليزية في أبوظبي إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.
ونقلت الصحيفة عن صالح قوله على موقعها الإلكتروني إن مقاتلي الدولة الإسلامية "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما تصدر عليهم أحكام بالإعدام إذا ما أُدينوا". (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية -
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